南投受虐黃牛住進台南「老牛的家」 開啟全新生活

（中央社記者張榮祥台南13日電）南投近期發現一頭黃牛受虐，造成多處受傷，11月上旬被送到台南市「老牛的家」後，被取名為「南哞」。台南市政府今天表示，「南哞」已逐步恢復健康，開啟全新生活。

「南哞」當時在南投遭小貨車拖行受虐，身上多處受傷，輾轉送到台南市柳營區「老牛的家」，也因從南投到台南，被取名為「南哞」。

南市府農業局今天告訴中央社記者，「南哞」是年約10歲的公牛，剛被安置時因遷移不安及腳蹄受傷不願走動，食慾不佳，更有頸部勒痕滲血、腳傷化膿及體外寄生蟲等問題。經獸醫師診療及削蹄師修蹄、每週複診，「南哞」逐步恢復健康，食慾增加，步伐愈顯安穩。

不少關心「南哞」的人也到「老牛的家」探望，他們看著「南哞」悠閒漫步，愜意、低頭咀嚼牧草，平安過日子，同感欣慰。

農業局人員表示，「老牛的家」設立近16年，收容受虐、退役及走失的牛兒，目前收容5頭水牛及3頭黃牛，年齡最大的28歲，最小的1歲半，涵蓋老中幼，每頭牛都有自己的名字。

「老牛的家」收容的牛兒有各自喜歡或熟悉的活動領域，更有自己的「牛脾氣」。天氣炎熱時，水牛愛泡在水池消暑，牛兒吃草時總有白鷺鷥飛來停在背上或身旁，勾勒出宛如圖畫的美麗風景。（編輯：張雅淨）1141213