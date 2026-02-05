南投名間建焚化爐反彈聲浪起 許淑華重申不會把垃圾問題留給下一任

許縣長積極推動南投縣能自行處理垃圾問題。（記者扶小萍攝）





南投縣政府規劃於名間鄉興建垃圾處理及再生能源中心案，引發地方反對聲浪，縣長許淑華5日重申縣民投票給她就是要來正視並處理問題，她上任時就曾強調南投縣最重要的問題就是去化垃圾，減少對環境的衝擊，力求不再把垃圾問題留給下一任。

農業部長陳駿季表示在評估尚未周全前，不宜冒然推動焚化爐的設置，農業部會在環評或農地變更審查嚴格把關。許淑華縣長不願針對陳駿季言論表示意見，她表示「縣民投票給我就是希望我處理問題，我就任那天就講過，南投縣最重要的問題就是垃圾，我會努力克服所有困難，讓南投縣有自己處理垃圾的能力。不會把垃圾問題留給下一任。」

許淑華強調「全國現在只有南投縣沒有焚化爐。」其他的問題，將以客觀數據來說話，包括環境部指導相關的最高標準來做，都可以公開檢視的，任何公共議題都希望可以透過理性的公開討論。

有關賴總統本周六將抵南投，為温世政進行輔選行程，許淑華坦言賴總統會開始下鄉參加一些活動自然會帶著他們提名的縣長候選人這是無可厚非，畢竟他目前身兼民進黨黨主席職務。不過她直言希望在政治活動之餘也能聽聽總統對南投縣唯一沒有焚化爐的想法。

許淑華也表示目前我們遇上美國關稅問題，農業部到底要進口多少美國的農產品，如果都是零關稅，勢必對台灣造成極大衝擊，對農業大縣的南投有多少影響？應該說清楚、講明白。

許淑華希望中央請農業部說清楚，讓縣市政府、農政單位、農會有充分完整的討論，哪些項目需要做總量管制的，以保障台灣和南投農業是我們最關心的。至於政治問題，他們有自己的輔選行程，我們也會按自己規畫的行程、腳步來走。

