南投名間擬蓋垃圾焚化爐 居民為石虎、茶園請命

（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）南投縣政府規劃在名間鄉興建垃圾焚化爐，由於名間鄉是重要茶區，甚至有石虎現蹤，名間鄉反焚化爐自救會呼籲社會關注焚化爐選址不當、保護農地生態，並請縣府勿破壞石虎棲地。

南投縣無垃圾焚化爐，須依賴外縣市意願協助處理，縣府擬在名間鄉新民村興建南投縣垃圾處理再生能源中心；居民憂心焚化爐恐摧毀松柏嶺茶產業，今天集結排字SOS（國際通用求救訊號），在2026年第1天呼籲各界關注焚化爐選址不當，一旦興建將嚴重衝擊茶產業。

名間鄉反焚化爐自救會長釋致中說，焚化爐不是南投必要設施，有多元替代方案可處理廢棄物，且焚化爐預定地還有瀕臨絕種保育類野生動物石虎現蹤被拍到，請縣府勿帶頭破壞棲地，自救會將持續與鄉民、農民站一起，為名間鄉土地與環境發聲，籲請各界持續關注。

名間鄉護土聯盟表示，焚化爐預定地是特定農業區優良農地，農民長期種稻、種菜，縣府卻選中這片國有農地要蓋焚化爐，是最大錯誤，也危害周邊松柏嶺茶園；茶農表示，焚化爐還沒蓋就受影響，辛苦種的冬茶賣不出去，若焚化爐蓋好，一定嚇走更多茶商。

自從縣府提出名間鄉為焚化爐設置選址地點之一後

，自救會已多次、堅決表達反對立場，縣議員也關心此案。南投縣長許淑華先前曾表示，民眾關心興建焚化爐後對產業影響、污染防治等，縣府一定會做最嚴謹把關，也會持續說明溝通並公開資訊，讓更多民眾了解。（編輯：梁君棣）1150101