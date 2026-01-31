南投名間擬蓋焚化爐 反對民眾下跪要求停止會議

（中央社記者鄭維真南投31日電）南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，今天舉行第二階段環境影響評估範疇界定會議，有反對興建的民眾下跪要求停止會議；環保局表示，今天討論替代方案評估，過年後再針對調查檢測範圍等開會。

南投縣無垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府推動南投縣垃圾處理及再生能源中心，名間鄉新民村為選址之一。

名間鄉反焚化爐自救會成員、名間鄉長陳翰立等人，今天前往南投縣垃圾處理及再生能源中心第二階段環境影響評估範疇界定會議，表達反對在名間鄉設垃圾焚化爐，民眾高喊「會議無效」、「撤銷環評」，有人下跪要求停止會議，過程中數度爆發推擠。會議從上午開始，下午4時許結束。

廣告 廣告

自救會訴求，縣府要備齊2條獨立聯外道路的許可及私人土地同意文件，否則環評不成立，程序不該繼續，名間鄉是茶鄉，為敏感環境與產業核心，焚化爐若在此落腳，將衝擊空氣、用水、農民生計等多個層面。

環保局長李易書向中央社記者表示，縣府針對既有道路無需取得使用同意權，如要道路拓寬則需土地所有人同意書，目前已取得拓寬同意書，預計將1條現有約4公尺寬道路拓寬為12公尺，若順利會在今年將土地變更完成，這部分與環評範疇界定無關。

李易書說，今天會中討論替代方案評估，對於調查檢測範圍與頻率等相關事宜將於過年後再開會討論；選址考量擴散良好等客觀條件，目前名間為最適宜地點，針對茶葉、健康風險評估，如環評結果不適合開發，會另找他處。（編輯：黃名璽）1150131