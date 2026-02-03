南投名間擬蓋焚化爐！「鄉民下跪反對」他嗆許淑華：冷血父母官不要也罷

政治中心／黃韻璇報導

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，1月31日舉辦「第二階段環境影響評估範疇界定會議」，由於名間鄉是台灣產量最大的茶區之一，會議當天有反對興建焚化爐的民眾抗議，當場下跪要求停止會議。對此，對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌就怒批南投縣長許淑華，怎麼會說得出蓋焚化爐「多數贊成」，質疑她活在平行時空，怒嗆「許淑華這種父母官，真的不要也罷」。

張育萌2日在臉書發文開嗆南投縣長許淑華「這種冷血父母官，是活在平行時空嗎？怎麼會說得出蓋焚化爐「多數贊成」，你哪隻眼睛看到的？」針對名間鄉興建焚化爐一案，張育萌轟許淑華，竟然還有臉回應，扯說焚化爐「選址跟政黨沒有關係，畢竟蓋焚化爐還是需要經過環評」。

南投縣長許淑華。（圖／內政部）

他直言，現在就是環評你們亂搞，按照規定，要蓋這麼大型的焚化爐，必須至少有兩條聯外道路，而且要可以容納消防車通過。這已經是最低底線了吧？然而現在主道路寬度不夠，且水利署第四河川分署是主管機關，也都還沒點頭，次要道路消防車過不了，地主也沒同意，怒轟「這根本就是強徵民地」，南投環保局口口聲聲說「依法辦理」，結果現在連路在哪裡都交代不清楚，就想硬闖環評。「請問許淑華，這就是你口中的環評嗎？」

張育萌接著提到，會議現場有老農直接痛哭下跪，為什麼許淑華可以冷血到，睜眼說瞎話說「居民多數贊成興建」？他表示，去年3月農民收到耕種的土地「停止租約」的公文，理由是這塊地被撥給南投縣府，要蓋焚化爐，大嘆「這種事發生在 21 世紀的民主台灣。我完全無法想像，居民多麼錯愕，又如何欲哭無淚」。

張育萌表示，現在焚化爐的預定地，距離在地的新民國小只有800公尺，照理來說就應該嚴肅討論和評估，「但一階環評書裡面，南投環保局直接裝瞎，像是新民國小根本不存在一樣，提都不提。附近讀書的孩子，難道不是許淑華的縣民嗎？」

最後張育萌怒嗆「許淑華這種父母官，真的不要也罷」，名間鄉長陳翰立對許淑華喊話，如果縣府選址願意換地方，他寧願年底鄉長不競選連任「因為守護家鄉比選舉重要」，然而許淑華竟然回說，希望陳翰立「不要無限上綱」。張育萌傻眼道，「到底是誰在無限上綱？許淑華縣長，請妳看著老農的眼睛，這叫哪門子的多數贊成？」

