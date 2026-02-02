南投名間擬設焚化爐再引抗議 學者：選在茶鄉恐影響食安

反對民眾高舉布條，呼籲南投縣別把焚化爐蓋在茶鄉名間鄉，在1月31日舉辦的二階環評範疇界定會議上，要求停止開會，甚至還當眾向環評委員下跪陳情。

有民眾說：「這就是欺騙的結果，你知道嗎？」

南投垃圾堆置嚴重，產生臭味更會自燃，縣府決定蓋焚化爐，但選在名間鄉卻備受質疑。其實縣府提6處潛在廠址，2處因禁止開發直接出局，現在引發爭議的場址得分最高；第二與第三高的國姓鄉與草屯鎮公有地，則因基地高差超過5米，行車路線經過學校等場所等因素得分較低。

南投縣環保局長李易書表示，「它會跟學童上課路線是完全重疊，所以我們認為這個點不適合。名間的廠址不會經過任何的國小。」

5項評估項目之一的「環境敏感點」只看有無社區、醫院或學校，但自救會不滿根本無視生態，該廠址是石虎出沒熱點。農藝學者指出，評估項目也未考慮食安，否則怎會把焚化爐蓋在茶葉生產區？

中興大學農藝系副教授陳建德認為，「土地高低差太大，這個要花點成本把它弄平，你道路不通，你可以通，像這個都是可以用錢解決的事，食安是沒有辦法。」

南投縣環保局坦言，選定廠址的5大評估項目是內部自訂的。

李易書說明，「你土地要平整、你要5公頃、你要國有土地的這些基本的因素，我們去做評估，就我們內部自己訂的。」

事實上範疇界定會議上，也有環評委員認為，應該有更好的選址方案。針對外傳環境部曾發文建議焚化爐縮減規模，環境部澄清並無此事，但也呼籲垃圾問題需區域合作。

環境部長彭啓明指出，「垃圾已經是無法單一的縣市可以去解決的問題，我也期待中部的各縣市，他們的平台可以跨區域，可以討論多一點這個垃圾的問題。」

彭部長表示，垃圾問題過往多靠區域調度，但原本幫南投去化垃圾的縣市，現在面臨自顧不暇窘境，希望南投縣府多努力溝通。只是垃圾去化不易，縣府想要推出焚化爐作為解方，卻因選址爭議引爆新問題。

