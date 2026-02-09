南投名間擬設焚化爐掀反彈 民團赴環境部陳情：減量10％就免蓋

南投縣政府擬在產茶重鎮名間鄉新建焚化爐，引起居民反抗，在野黨今日與名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立等多個民團一起到環境部大門口舉辦記者會，指出南投垃圾缺口僅2萬噸，若能落實源頭減量10％，就不必興建焚化爐，南投縣政府卻執意興建，質疑是否為了要賺每年數億元的「事業廢棄物」財，強調環境部長彭啟明是守護茶鄉的「最後守門人」，只要表明立場，就能擋下開發案。

時代力量今日與名間鄉反焚化爐自救會、名間鄉長陳翰立等多個民團一起到環境部大門口舉辦記者會。（圖／時代力量）

王婉諭表示，農業部與行政院已表態將依法把關，守護名間最後一塊拼圖就在環境部彭啟明部長手裡。根據法規，農業部審查農地變更需徵詢環境部意見，只要環境部敢說真話，表明名間焚化爐「規模不具必要性、選址不具合理性」，開發案就會被擋下，呼籲環境部堅守專業，別讓垃圾處理變成互踢皮球的爛帳或政治酬庸的工具，請部長負起責任，別讓名間茶鄉成為錯誤政策下的犧牲品。

鄭宇焱則估算，明年全國焚化總量能將提升至700萬噸，扣除全國一般垃圾總量後，每年有逾200萬噸剩餘空間。而南投每年處理不掉的缺口僅約2萬噸，只要落實源頭減量，剩下1萬噸的缺口僅占全國總量能的 0.1％，只要依法調度，就能徹底解決垃圾山問題。

鄭宇焱指出，只要南投全縣減量10％，效果就等於省下1座焚化爐，彰化去年嚴格執行破袋檢查就能減量12％，南投沒理由做不到，然縣府捨棄減量方案，執意興建1座年處理量16萬噸、規模超出缺口8倍的巨型焚化爐，顯然是為了引進外縣市事業廢棄物。

他質疑，剩餘焚化空間每年可創造逾7億元收入，縣府大搞「廢棄物財政」，恐淪為地方政治酬庸的小金庫，環境部絕不能成為犧牲名間茶鄉的共犯。

名間鄉反焚化爐自救會長釋致中也認為，環境部應負起責任，要求地方落實源頭減量與詳細分類，將少數無法去化的垃圾調度至他縣互助處理，若放任名間茶鄉被污染，其環境後果中央根本承擔不起；名間鄉長陳翰立指出，環境部應展現硬氣與專業，深入評估名間是否真的適合興建焚化爐，而非放任南投縣府欺負鄉民。

