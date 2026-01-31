南投名間焚化爐二階環評 民眾激動下跪請求「流會」
南投縣 / 綜合報導
南投縣府規劃在名間鄉設置焚化爐，已經通過一階環評，今(31)日上午，準備召開「二階環評」範疇界定會議，民眾擔心污染環境與農作物生長，強烈反彈，集結在會議現場外，拉起白布條、高喊口號抗議，甚至有5位民眾當眾下跪，要求流會。抗議民眾一度與警方推擠，連桌子都被掀翻，氣氛相當火爆。縣府解釋，開會的目的是要收集相關意見，審查可能影響環境的因素，相關問題，都會要求開發單位依規定補齊，環評作業的程序沒有違法。
抗議民眾說：「我是南投的女兒。」抗議民眾當眾下跪，環評委員一臉錯愕，抗議民眾說：「跪著跟你拜託啦，不要無動於衷啦好不好。」另外2位抗議民眾也跟著下跪，其他民眾情緒越來越激動，最後有5個人跪了兩排，開會的現場吵成一團。
警員說：「不要這樣不要這樣，不要激動。」民眾希望這個會議不要再開了，甚至直接坐滿了一地打算癱瘓開會流程，不但與警方爆發推擠衝突，甚至連桌子都被掀翻。
這麼多人要聚集抗議是因為，南投縣府規劃在名間鄉設置垃圾焚化爐，當地民眾擔心會污染環境危害農作物與水資源，加上自救會不滿，縣府還沒取得聯外道路的土地同意書，環保局就要開會界定環評的範疇，31日上午，100多位民眾來到開會的地點婦幼館，拉起白布條，要求撤銷一階環評停止範疇界定會議。
抗議民眾說：「會議無效，立即停止。」抗議民眾高喊口號，認為一階的審查程序有瑕疵要求再審，開發單位用表格整理6個潛在開發地點，說明環境條件評估的要件，希望民眾表達意見後，也能聽聽相關單位的看法。
名間焚化爐二階環評界定會議主席蔡勇斌說：「我們是不是也應該來聽，業務單位或者開發單位，這邊的回應是怎麼樣。」就怕抗議民眾情緒失控，許多警員將雙方隔開嚴陣以待，縣府解釋，開會的目的是要聽取民眾的心聲，收集相關意見，審查會所提出的問題與環境影響評估，都會要求開發單位依規定補齊，環評作業的程序沒有違法。
