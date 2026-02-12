南投名間焚化爐屬地方主管 彭啓明：涉特定農業區將會同農業部審視

環境部呼籲民眾春節期間做好回收分類，並惜物傳承，讓新的一年「馬上循環、轉廢為寶」，朝向零廢棄願景。(記者吳柏軒攝)

〔記者吳柏軒／台北報導〕南投縣擬在名間茶鄉建焚化爐、鄉民跪求別來，引發全國關注，日前總統、農業部等也表態盼勿讓焚化爐污染優質農業，但焚化爐屬地方事業主管。環境部今(12日)宣導春節回收議題，部長彭啓明則提到，南投垃圾量1年約9萬多噸，資源回收率約58%，全國倒數第五，可先提升回收率讓源頭減量，未來也會嚴審焚化爐空污標準。

彭啓明指出，全國資源回收率以台北市70%居冠，南投縣58%排後段班，針對日前名間鄉設焚化爐爭議，建議南投縣府努力先朝源頭減量，若能提升看齊北市，1年垃圾量9萬多噸，有機會再減少1萬噸，對於垃圾處理問題相信有很大幫助。

至於焚化爐建設，彭啓明解釋屬於地方主管事務，但環境部會針對新建焚化爐的相關設備採嚴格控管，包含戴奧辛等相關空污排放指標，都會加嚴管理；至於焚化爐設址，若涉及特定農業區問題，亦會與農業部共同審視。

而春節將至，家戶大掃除也會清出各種垃圾及回收物，彭啓明今與桃園市清潔隊交流，呼籲民眾前端做好回收，就能降低後端清潔處理的工作與降低危險性，如紙餐盒、塑膠瓶罐等先沖水清潔，絕對回收、不會送焚化爐；至於各種高壓氣瓶如瓦斯罐、噴霧劑等，則不要丟垃圾車避免擠壓爆炸，甚至提到過去垃圾車起火事件，多肇因打火機、噴火槍乃至鋰電池亂丟所致，同樣應交由回收車處理。

環境部資源循環署呼籲，國人應掌握「回收三重奏」，第一重：放對位置，確實區分紙類、塑膠、金屬等；第二重：危險隔離，將高壓瓶、鋰電池及行動電源等易燃物分開處理；第三重：惜物傳承：堪用物品可轉贈、維修來延長壽命。希望藉此「轉廢為寶」，讓台灣邁向永續零廢棄。

環境部展示各類回收物，呼籲民眾春節大掃除期間，做好分類，降低清潔人員負擔，也降低爆炸起火等風險。(記者吳柏軒攝)

