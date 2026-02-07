南投名間焚化爐爭議升溫 賴總統見自救會接陳情書

賴清德總統今（7）日與民進黨南投縣黨公職餐敘時，主動邀請名間鄉反焚化爐自救會成員進場，親自接下陳情書並傾聽鄉親聲音。民進黨發言人吳崢轉述，總統認為名間鄉茶葉產值占全台35%，不僅是產業重鎮，更是台灣重要的茶文化基地，值得被好好保護。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

南投縣目前沒有垃圾焚化爐，縣府擬在名間鄉興建焚化爐，日前進行二階環境影響評估審查時，名間鄉反焚化爐自救會到場抗議。隨著年底將舉行九合一地方選舉，反焚化爐議題持續升溫，成為地方關注焦點。

南投縣長許淑華日前受訪時強調，南投垃圾問題不能一再拖延，她任內一定要處理，不會留給下一任。許淑華並向賴清德喊話，希望總統來南投為黨籍縣長參選人温世政輔選之餘，中央對處理南投民生垃圾問題能交代清楚。

名間鄉有許多民眾反對興建焚化爐。（圖／名間鄉反焚化爐自救會）

吳崢表示，總統7日在餐敘中關心南投縣的發展，認為過去民進黨曾在南投縣執政，有良好民主傳統，因此相當看重南投縣地方選情。總統聽取13鄉鎮市首長、民代的建議後，期待温世政勤走地方，尤其南投縣有很多長輩，盼温世政運用醫界所長提出強化南投醫療資源的政見，化為服務地方的能量。

南投縣長許淑華7日未再回應此事，但南投縣政府表示，垃圾焚化爐不應淪為政治議題，盼能回歸科學理性討論。

