南投名間焚化爐爭議 羅美玲籲：可辦公投體現民意

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導

南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，上百位自救會民眾質疑選址不當，將影響下游聚落用水，還有茶園、果樹等農作物安全。立委羅美玲認為，名間鄉要不要蓋焚化爐，這牽涉的是農地保護、茶業命脈、居民健康，以及基本的程序正義，呼籲縣府擴大民意徵詢，必要時可舉辦公投來體現民意，尋求政策落實雙贏。

羅美玲指出，南投縣政府是依《促進民間參與公共建設法》第15條，申請有償撥用名間鄉特定農業區內的國有農牧用地，但撥用不等於可以直接蓋焚化爐，後續土地使用分區與用地變更，依法仍要走完整程序；最主要是縣府要將開發計劃送交到中央內政部審議，又因涉及特農區變更，農業部亦會表示意見，農業部長陳駿季也表示絕不讓優良農地被輕易變更，將最嚴格把關。

羅美玲也質疑，名間是台灣重要茶鄉，2千多公頃茶園支撐的不只是地方經濟，更是台灣茶長年累積的品牌與國際信譽，用「公共建設」名義，將特定農業區農牧用地轉作高污染風險設施，這樣的作法合理適當嗎？

羅美玲進一步說，在公聽會尚未完成、地方意見尚未被充分聽見前，縣市政府環評不應倉促推進。任何垃圾處理方案，都不能以犧牲茶鄉、犧牲居民健康為代價，中央應提出茶產業的衝擊評估，以讓民眾清楚資訊。

「垃圾要處理，我們不逃避，但地點一定要合適！」羅美玲認為，針對有重大爭議性的嫌惡設施之設置，建議縣政府相關單位能擴大民意的徵詢、積極溝通。若有必要，可舉辦公投來體現民意，以尋求政策落實雙贏，守護名間茶鄉，不只是地方的事，還關乎台灣整體農業與與經濟發展。

南投縣環保局說明，「南投縣垃圾處理及再生能源中心」預定場址面積約為7.5 公頃。相較於南投縣國土計畫中畫設的宜維護農地總量約6.03萬公頃，該計畫用地僅占全縣優良農地面積約0.012%。

環保局表示，目前該中心場址土地正由該府辦理興辦事業計畫審查作業，將於完成審查提報農業部時，向農業部說明需要變更特地農業區土地的原因和理由，爭取農業部同意。

照片來源：取自陳翰立臉書

