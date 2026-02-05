南投名間焚化爐選址爭議燒! 環團痛批縣府偷跑招標

政治中心／林詠琪、陳聖翰 台北報導

南投縣政府規畫，在名間鄉興建焚化爐，由於當地是重要的茶葉大鄉，引發當地反彈，農業部長陳駿季發聲，強調不會讓優良農地，被輕易變更，自救會以及環團，更偕同立委陳昭姿北上開記者會，不滿縣府環保局已經開始招標聯外道路，喊話中央不能給出土地使用權，要讓縣府無地可用。

為了反對名間鄉新建焚化爐，當地茶農和鄉親，日前在二階環評，不惜下跪陳情。周四自救會與環團更北上開記者會，痛批縣府在去年12月，就已經開始招標，聯外道路拓寬等作業。

監督施政聯盟召集人陳椒華說：「（應該）環評過了才做，可是現在的南投縣環保局，就好像流氓一樣，硬是要闖，硬是敢去編這個預算，用接近945萬的預算，去發一個標案，那我們中央政府也要把關啊。」

監督施政聯盟召集人陳椒華，點名縣長許淑華好好處理，並停止招標作業，同時喊話中央別給土地。畢竟名間鄉是國內最大茶葉產區，供應全台7到8成手搖飲原物料，焚化爐廠址位在特定農業區內，可能會傷害土地，農業部長陳駿季也發聲了。





農業部長陳駿季（02.03）說：「不希望說在沒有很好的評估的時候，就在那邊去做設置，後續不管在環評，或者在農地變更，我想農業部，一定會守護我們的農地，做好最好的把關。」

立委（民眾）陳昭姿說：「如果農業部，不會輕易讓優良的農地，去做變更，請問農業部在行政院，審查本案的時候，有表達反對的意見嗎？。」

立委陳昭姿強烈要求中央先表態，但目前焚化爐案還在地方縣府進行初審，各部會強調會依照程序處理，環境部則表示招標案跟環評是平行進行。





環境部保護司科長楊智凱說：「土地取得或者是，道路使用的這些問題，涉及到其他主管法規的規定，我們目前是尊重主管機關，目前環評這一塊，並沒有特別去處理，其他許可的規定。」

農業部代表說：「優良農地不可以輕易變更，這個部分是我們，一向的一個立場，程序上要地方先初審，之後才會送到中央。」

南投縣長許淑華說：「縣民選給我呢，是要我解決問題的，我會努力克服困難，讓南投縣自己，有自主處理垃圾的能力。」

為了處理垃圾問題，南投縣府推出焚化爐作為解方，但卻因為選址引爆更多爭議。

