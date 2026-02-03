南投名間焚化爐選址皆在特農區 陳駿季：需經中央許可才可變更

農業部長陳駿季表示，超過1公頃的特定農業區若要變更用途，必須經中央同意。(記者楊媛婷攝)

〔記者楊媛婷／台北報導〕南投縣府將在國內手搖飲茶葉原鄉的名間建焚化爐，引發當地民眾強烈反彈，日前縣府舉行二階環評時名間鄉民眾激烈下跪抗議，要求應修正選址，農業部長陳駿季今(3日)表示，選址地在特定農業區，若要蓋焚化爐需變更農地，未來農業部將依照是否合理與不可替代性召開審查。

日前南投縣府舉行名間鄉焚化爐二階環評，當地自救會質疑選址不當，將影響下游用水與茶葉安全，針對該選址，陳駿季今表示，焚化爐選址的面積約7.5公頃，完全都位於特定農業區內，該地原屬國產署，之前則移轉給南投縣府，該區都位於特定農業區內，而依照套圖顯示，預定設址地都是產銷履歷茶園、果園、雜糧耕作區、稻作區等，名間當地更是台灣最大的茶葉產區。

陳駿季表示，因當地屬特定農業區，若要蓋焚化爐必須由南投縣府向農業部申請農地變更，而若要變更農地，必須符合是否合理、不可替代性等條件，農業部若收到變更申請，一定會做最好的把關，強調絕對不會讓優良農地輕易變更。

陳駿季表示，農業部的立場就是一定會守護優良農地，強調絕對會做最好的把關。

依照農地變更的條件，超過1公頃的特定農業區若要變更就必須提出申請，並且必須通過農業部審查，絕非縣市政府自行變更即可。

