南投名間茶農元旦排SOS字樣 盼縣府撤回興建焚化爐決定

從空中鳥瞰，民眾在廣闊的茶園中間，以紅色雨傘排出SOS求救的字樣，在2026年元旦這天，為茶產業和生態請命。

南投縣是全國唯一沒有焚化爐的縣市，縣府預計在名間鄉新民村興建焚化爐，但名間鄉同時也是台灣重要的茶葉產地，茶農認為此舉將重創產業。

名間鄉茶農提及，「有的人說，你們名間那麼好的土地要蓋焚化爐喔？以後不敢買我的茶了，我是要吃什麼？他也沒經過我們所有名間鄉人的同意啊。」

茶農與民眾成立的反焚化爐自救會強調，場址預定地為特定農業區農地，在去（2025）年12月27日使用紅外線自動相機拍下石虎蹤跡，認為興建焚化爐也會影響保育類動物石虎的棲地與生態。

名間鄉長陳翰立表示，「這個地方確實是一個非常好的環境，南投縣這麼大，一定要在這麼好的環境，跟全台灣茶種最多的地方來做這件事情嗎？」

地球公民基金會執行長王敏玲指出，「這邊那麼充沛的水資源，然後接下來，它又是八堡圳引水道的起點，現在又發現有石虎，這麼珍貴的石虎，這是牠們的家，所以我們覺得焚化爐的預定地選址是有問題的。」

名間鄉公所強調，縣府預計在1月6日展開興建焚化爐第二階段環評會議，並且在新民村舉辦說明會，屆時仍會堅定提出撤案訴求。

