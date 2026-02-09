南投名間蓋焚化爐惹議 彭啓明：一定要做好地方溝通

環境部今日舉辦「114年度資源循環科研創新成果分享會」，環境部長彭啓明出席致詞。（蔡佩珈攝）

南投縣政府擬在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，引起居民反對。環境部長彭啓明今日表示，垃圾處理是地方事務，即便落實源頭減量，仍會有垃圾產生，環境部希望地方要有自主處理的設備，但提醒一定要做好與地方溝通，否則不利後續發展。

環境部今日舉辦「114年度資源循環科研創新成果分享會」，彭啓明會後表示，垃圾處理屬於地方事務，南投目前累積垃圾量超過32萬噸，也設置許多垃圾掩埋場，是全部南投縣民要面對的問題。

他指出，環境部希望南投縣努力做源頭減量，但垃圾仍會產生，一定要有自主處理的設備，至於說是否設置於名間鄉或其他地方，是南投縣政府的綜合評估。

廣告 廣告

彭啓明提到，南投一年累積9萬多噸垃圾，其中6萬餘噸由其他縣市協助去化，但台中市的垃圾堆置量高，自身難保，南投縣政府要將垃圾往其他地方送，自然壓力很高，焚化爐要設置在什麼地方，需要綜合評估考量，環境部會密切關注南投縣政府與居民的溝通。

他表示，大家認為焚化爐是鄰避設施，也會有汙染物排放，但據環境部最新資料，有燒廚餘的焚化爐排放戴奧辛，均遠低於排放標準，地方政府若要新建焚化爐，提醒一定要做好地方溝通，否則大家有疑慮，後續發展將受到很大限制。

彭啓明補充，環境部會密切觀察各界關心的問題，至於南投縣政府提供的資料是否合理，相信縣府有自己的科學團隊，環境部不排除未來協助南投縣政府做評估。

至於在野黨認為，只要南投縣落實垃圾減量10％，並搭配區域調度，名間焚化爐就無開發必要性。彭啓明表示，彰化縣透過垃圾破袋檢查，減少2成垃圾量，代表就算再環保，仍有垃圾產生，南投縣政府過去露天暫置垃圾造成很大環境問題，環境部仍希望地方要有自己處理垃圾的方式，至於能否協助調度，環境部在新版財劃法通過後協助地方的量能就已經大幅度受限。

更多中時新聞網報導

日客來台穩定恢復 今年拚170萬人次

羽球》羽球亞團賽 我女將完封新加坡 挺進8強

CAR-T新一代療法 拚今年納健保