南投名間鄉太平巷 拓寬通車

南投名間鄉大庄村太平巷拓寬工程完工通車，可改善當地交通瓶頸，促進聚落經濟發展。(記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣名間鄉大庄村太平巷，斥資1457萬5000元進行道路拓寬改善工程，去年12月完工驗收，今(7日)舉行通車典禮，名間鄉長陳翰立表示，太平巷拓寬後，可改善當地交通瓶頸及道路環境，提升用路人行車安全，有助促進聚落經濟發展。

大庄村太平巷位於縣道與村落重要路口，周邊近幾年來交通量遽增，惟因路口狹小，造成視線死角及會車不易，易有交通事故發生，名間鄉公所因而爭取列入內政部國土管理署(下稱國土署)「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」補助計畫案件，進行道路拓寬改善工程，由國產署補助1180萬6000元經費，其餘由公所編列自籌，於去年12月5日完工。

廣告 廣告

名間鄉公所指出，此次太平巷拓寬工程長約92公尺，含側溝寬約8公尺，另鋪面(含路基)改善施作長度99公尺、雙側排水系統施作排水溝及截水溝共200公尺、擋土牆長約10公尺、路燈3盞及行車管制號誌1組，透過縱(橫)向坡度平順改善，改善會車不易問題，讓用路人擁有更舒適行駛空間，消除交通瓶頸。

此外，也強化道路安全設施，包括增加視覺穿透性、標線及夜間照明等設施，也一併改善既有道路排水系統不足，給予地方更安全舒適居住環境，有助聚落經濟發展及促進觀光產業升級。

南投名間大庄村太平巷拓寬工程完工，6日舉行通車典禮，當地大賢宮開漳聖王到場坐鎮庇佑。(記者張協昇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

急凍!冷氣團+輻射冷卻下探6度 溫度回升時間曝

全教總籲全面調降班級人數 教育部回應了

健康網》別再死守血壓130/80 美國網紅醫揭不同疾病、年齡數值差

買了恐後悔！專家勸「這5款豪華車」最好不要買 最推1日系品牌

