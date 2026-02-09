南投名間鄉民北上陳抗！要求環境部「硬起來」 彭啟明回應了

今(9)日反焚化爐自救會赴環境部陳抗，認為環境部態度消極，只要地方自行處理垃圾，卻未要求南投應垃圾減量，要求環境部「硬起來」協調，認為垃圾量減少就可以不用蓋焚化爐。 圖：張良一／攝(資料照)

[Newtalk新聞] 南投縣府規劃在茶葉重鎮名間鄉設置焚化爐，引發在地居民與茶產業強烈反彈。今(9)日反焚化爐自救會赴環境部陳抗，認為環境部態度消極，只要地方自行處理垃圾，卻未要求南投應垃圾減量，要求環境部「硬起來」協調，認為垃圾量減少就可以不用蓋焚化爐。環境部長彭啟明回應，南投確實應從源頭減量，但隨財劃法通過後，中央財源大幅減少下，很難再協助地方調度垃圾。

由於南投目前沒有焚化爐，垃圾都是運送到外縣市焚化，因此南投縣政府規劃在手搖茶產地名間鄉設置垃圾焚化爐，引發在地居民與茶產業強烈反彈。事後中央也做出表態，農業部長陳駿季日前指出，若要蓋焚化爐，南投縣府須向農業部申請變更農地，該部會做最好的把關，強調不會讓優良農地輕易變更；但環境部長彭啟明則指出，垃圾處理屬地方自治事項，尊重地方自主規劃，「南投縣需要自己的垃圾處理設施。」

而今日時代力量和名間鄉長陳翰立，率反焚化爐自救會今(9)日在環境部前陳抗。陳翰立表示，南投縣目前人口數從超過50萬人，降到不到46萬人，但垃圾量從一天250噸垃圾量增加到一天270噸，認為彭啟明只說一句，南投需要自己的垃圾處理設施，態度消極，坐視南投縣府欺負名間人。

因此要求環境部應該硬起來，評估當地是否真的適合建焚化爐，還有是否落實減量，認為若有落實減量，南投縣平均每天垃圾量有機會降到2百噸以下，只要再搭配垃圾轉運，就可不蓋焚化爐。

另外，時代力量黨主席王婉諭表示，垃圾處理是全國性問題，應靠區域調度解決，農業部跟政院都已先後表態會依法把關，但守護名間的最後拼圖在彭啓明手中，尤其依法，農業部審查農地變更必須徵詢環境部意見，只要環境部願意對「規模不具必要性、選址不具合理性」表態，就可擋下該案。

面對自救會的要求，彭啓明再度回應，垃圾處理是地方自治事務。南投縣過去的垃圾都是委託台中市等代為處理，但隨著台中市自身垃圾處理壓力增加，開始拒收，目前南投當地的垃圾堆置量已到32萬公噸，有必要設置自主處理設施。

但彭啟明坦言，南投確實應該落實垃圾減量，南投縣人均每天垃圾產生量為0.57公斤，高出全國的0.55公斤。至於自救會盼中央協助垃圾調度，彭啟明表示，隨「財劃法」通過後，中央財源大幅減少下，很難再協助地方調度垃圾。

