南投名間鄉規劃設置焚化爐 民眾竟當場向縣府下跪陳情

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，當地居民今天（31日）不滿集結在環評會議現場外抗議，甚至有5位民眾當眾向縣府人員下跪陳情。（圖／取自名間反焚化爐自救會臉書）

南投縣政府規劃在名間鄉興建焚化爐，於今天（31日）舉行第二階段環境影響評估範疇界定會議。因擔心污染環境，當地居民不滿集結在會議現場外抗議，甚至有5位民眾當眾向縣府人員下跪陳情，抗議民眾更與警方發生推擠，場面一度失控。縣府則說明，開會目的是要收集相關意見，針對相關問題，縣府會要求開發單位依規定補齊，環評作業程序並無違法。

南投縣未設置垃圾焚化爐，須仰賴外縣市協助處理垃圾，縣府因此推動成立垃圾處理及再生能源中心，而名間鄉新民村成為選址之一，在通過一階環評後，縣府於今天上午舉行第二階段環境影響評估範疇界定會議。

名間鄉反焚化爐自救會成員等當地居民集結在會議現場外抗議，許多民眾在場外高舉白布條，並高喊「會議無效」、「撤銷環評」口號，甚至有民眾當眾向縣府官員下跪，要求停止會議，過程中更數度與警方爆發推擠，場面一度失控。

對此，南投縣府事後解釋，這次開會的目的是要聽取民眾的心聲，收集相關意見，針對審查會所提出的問題與環境影響評估，都會要求開發單位依規定補齊，環評作業的程序並沒有違法。



