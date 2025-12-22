南投名間鄉農會冬季臺灣好茶評鑑頒獎

【記者林玉芬/南投報導】名間鄉農會21日舉辦冬季臺灣好茶比賽頒獎典禮，共320件報名參賽，烏龍組特等獎李志展、金萱組特等獎謝明皓獲得。副縣長王瑞德頒發特等獎匾額，肯定得獎者在茶葉種植上的用心。



王瑞德表示，此次比賽金萱茶102件、烏龍茶218件參賽，茶不僅是產業也是文化，希望年輕人不只喝手搖飲，也能體驗茶文化及藝術；農會表示今年茶葉產量減少，但八卦山脈排水良好、日照充足，種植的茶葉品質還是非常好。

名間鄉農會理事長謝添興說，今年因天候異常，夏季期間的強降雨及西南氣流不斷，氣溫也起伏不定，茶樹根部受傷影響養分吸收，導致茶葉產量減少，但茶農用心種植，以精湛的製茶、焙茶工藝，挑選出最優質的茶葉參賽，農會確實做好分級，推廣名間好茶，歡迎消費者到名間鄉農會採購優質茶葉。

評審團由農業部茶及飲料作物改良場中部分場黃正宗場長擔任，黃正宗指出，今年的冬季參賽茶葉採製期間天氣晴朗乾爽，有利於茶菁日光萎凋及走水，於茶葉香氣及滋味有加分效果。金萱組特等獎茶葉外觀翠綠緊結勻整、水色蜜黃澄清透亮、品種香明顯，帶有奶香、甜香及淡雅花香、滋味鮮甜且餘韻感佳；烏龍組特等獎茶葉外觀墨綠勻整、水色蜜黃清澈明亮、香氣帶有純淨楓糖甜香、果香以及淡淡玄米焙香、滋味甜純滑順有活性。

活動同時也辦理在地農特產品展售促銷活動，行銷新鮮安全優質的農特產品，達到農產推廣效益。