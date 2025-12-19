南投名間鄉鄰居糾紛釀命案 犯嫌持刀殺人後自行報案

黃嫌見蕭男準備騎乘機車外出，駕駛自小客車衝撞蕭男，致其倒地後，再持事先預藏的水果刀行兇。（圖：南投分局提供）

南投縣名間鄉今（19）日清晨發生一起因鄰居間平日糾紛引發的殺人案，警方接獲黃姓犯嫌自行報案後迅速到場，65歲蕭姓男子經醫院全力搶救後，仍宣告不治，全案已由警方蒐證並移送檢方偵辦。

南投縣警局名間分局勤務指揮中心今日上午7點40分，接獲51歲黃姓男子撥打110報案，自稱在名間鄉山腳巷犯下殺人案件。警方立即通報線上巡邏警力趕赴現場了解。員警到場後發現一名65歲蕭姓男子倒臥路面，隨即通報119協助送醫急救，經醫院全力搶救後，仍宣告不治。

南投分局副分局長李政昌表示，初步調查，死者為蕭姓男子，涉嫌人為黃姓男子，兩人為鄰居，先前疑似已有糾紛。今日清晨，黃嫌見蕭男準備騎乘機車外出，駕駛自小客車衝撞蕭男，致其倒地後，再持事先預藏的水果刀行兇，造成蕭男傷重身亡。黃嫌於犯案後7點42分自行撥打110報案投案，並在警方到場後坦承犯行。

南投縣警察局鑑識科到場採證，已查扣作案刀械及相關車輛。至於兩人平日到底有何糾紛？警方表示，將進一步釐清後，將全案依殺人罪，報請南投地檢署偵辦。（張文祿報導）

◆「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

◎拒絕暴力 請撥打110