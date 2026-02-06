南投名間「擬蓋焚化爐」7大品牌大炸鍋全反對

南投縣政府規劃在茶葉重鎮名間鄉設置焚化爐一案，持續引發各界關注。名間鄉供應全台約七至八成的手搖飲原料茶，環保團體質疑焚化爐設置將使名間茶與空汙聯結，恐衝擊數十億至上百億元產值，茶農與茶商擔憂蒙上「垃圾茶」汙名，遭其他競爭茶區取代。

家中四代在名間種茶的TEA TOP第一味董事長楊國珍表示，每年有十萬台斤茶葉來自名間，全台手搖飲約六成茶葉產自此地。他指出，手搖飲每年產值達2300億元，名間茶葉價格合理且保有台灣茶香，並非越南茶可輕易取代。楊國珍質疑，草屯交通條件更佳，中寮農作密度不如名間，加上縣府仍有其他三處備選地點，選址依據至今未對外說清。

三點一刻董事長朱俊宏表示，該公司在名間鄉有契作茶園，焚化爐產生的粉塵易造成空汙，對茶葉生長將造成影響，不希望種茶事業增加風險。目前已有七家手搖飲品牌公開表態反對，包括山焙、烏弄、茶之魔手、慕慕檸、十二韻等業者紛紛力挺名間茶鄉。

南投縣環保局回應，一階環評時比對全台26座營運中焚化廠，其中七廠設於農業區，包括苗栗竹南廠、台中后里廠、彰化溪州廠等，對周遭影響均為極輕微或不顯著。環保局特別指出，台北市木柵山區茶產業早於木柵焚化廠營運，當地茶葉至今參加比賽仍屢獲獎項，顯示焚化爐對茶園影響有限。

針對空氣與地下水汙染疑慮，環保局表示，廠內廢水將處理至符合再生水質標準後全數回收再利用，不會排放廠外或汙染地下水。煙囪高度設計提高至120公尺，確保煙道氣體排放達最佳擴散效果。

縣府委託台灣大學植病系教授孫岩章團隊，以名間主要栽種的金萱茶、四季春、稻苗為試驗作物，透過二氧化硫、氯化氫進行薰氣試驗。實驗結果顯示，對作物外觀與生長均無影響，茶葉口感與氣味也無顯著差異。

農業部長陳駿季對此表態，名間鄉規劃地點屬特定農業區，若南投縣府要興建焚化爐，必須向農業部申請農地變更，並通過合理性與不可替代性等嚴格審查。農業部立場明確，將全力守護優良農地。目前名間焚化爐案仍在評估階段，後續環評與農地變更審查結果，將成為計畫能否續推的關鍵。

