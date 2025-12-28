南投啟智教養院洗牙 慈青陪玩兼顧衛教

三個月一次的約定，愛與關懷不缺席，慈濟中區人醫會牙科團隊，把一箱箱器材設備，搬到南投啟智教養院，替院生洗牙。這回服務隊伍，還有年輕的醫學生加入。

「你有刷牙嗎，老師說怎樣，吃完飯要刷牙對嗎。」

醫師細心有耐心，義診洗牙高規格，一位院生好幾人服務，志工緊緊握著院生的手，溫和不間斷地給予鼓勵。「好棒棒喔，(謝謝你喔) 這麼棒。」

中區人醫會每三個月一次，到南投啟智教養院義診，這回多了慈青新力軍。 牙醫系同學，首次參與、細心的教院生正確刷牙步驟。中山醫學大學牙醫系學生 顏嘉佑：「他們可能就是比較難控制，就是相較於一般人這樣，這樣也可以多加磨練我的一些耐心。」

中山醫學大學牙醫系學生 陳柏勳：「他們進步的瞬間，給我帶來感動的那種感覺。」

慈青社熱情參與，還特地帶來自製的環保道具。 回收來的紙箱，紙杯和資源物品，在慈青巧手下全部變成遊戲道具。中山醫學大學慈青社長 許純甄：「我們都會利用課餘的時間，就是利用資源回收的器材，來製作這些道具，希望這次的服務，可以帶來院童們快樂。」

首次參與義診活動，慈青帶回滿滿的收穫，期待下次再來參加。

