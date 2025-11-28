南投噁警偷拍女同事洗澡！被抓包急刪檔 下場慘曝

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

南投某警分局傳出偷拍事件，一名張姓男員警在今年3月2度在分局宿舍的男女共用浴室中，偷拍女同事洗澡。就在第二次犯案時，被當場抓包，張警嚇得逃跑且刪除影片。經數位鑑識還原後，張警才坦承犯行，南投地院依犯無故以錄影攝錄性影像罪，共2罪，判有期徒刑5月。

南投某警分局一名張姓男員警在今年3月2度在分局宿舍的男女共用浴室中，偷拍女同事洗澡。（圖／翻攝Google map）

據判決書指出，張警於今年3月19、20日清晨，在警分局宿舍共用浴室間，持手機偷拍女同事洗澡，一共錄下5段影像；就在第2次犯案時，女同事驚覺有快門聲，並見到門板上有鏡頭朝向自己而大聲尖叫，張警隨即逃離現場並刪除影片。該女警隨即向所長及分局長報告，經調閱監視器，發覺犯案者竟是同為同事的張警。

據悉，張警先是否認，直到警方透過數位鑑識，還原遭刪除的偷拍照，張警才坦承犯案；警詢後，隨即將張警調離原分局，避免與被害人接觸，並依妨害秘密罪，將張警移送南投地檢署。南投縣警局性平會通過，報請縣府裁罰，待檢方偵結後再依規定懲處，處分包括記過、停職。

法院審酌，張警身為執法人員10年，卻知法犯法，且使被害人遭受精神傷害，行為難以原諒；雖然被告犯後坦承犯行，但未能取得被害人諒解，被害人亦已另行提起附帶民事訴訟求償。法院認為本案欠缺適用《刑法》第59條酌減刑度或宣告緩刑之正當理由，因此未予從輕。

檢察官強調，被告不僅侵犯隱私，事後竟先刪除影像試圖掩滅證據，態度不佳，建請法官從重量刑。法院最終判處張男涉犯2項無故攝錄性影像罪，各處3月徒刑，合併應執行刑為5個月，可易科罰金，並依規定沒收其犯案使用的手機及SIM卡，全案可上訴。



◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

