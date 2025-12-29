南投囝仔「金」厲害 暨大附中科研團隊橫掃美日星13項大獎

許縣長接見暨大附中師生團隊肯定同學金厲害。（記者扶小萍攝）





南投縣學子科研實力在國際舞台拿下13項大獎大放異彩！埔里鎮國立暨南國際大學附屬高級中學師生團隊，近期接連於日本、美國、新加坡等國際指標性科學競賽中奪得多項金牌與首獎。縣長許淑華29日於縣府接見獲獎師生團隊，肯定師生「從地方出發、走向世界」表現卓越，強調縣府今年提高學生出國獎助，持續堅定做南投孩子接軌國際的最強後盾。

表揚活動包括暨大附中校長黃方伯、指導老師駱奕帆、家長會長李良琪專程出席，縣議員吳國昌、黃世芳都到場見證，這次該校結合暨南大學教育學院USR計畫支持，展現高中與大學端緊密合作的成果。由李昌融、陳真、鄭宇喬、黃子祈、吳閔安、許家綺、洪以理、黃竑雅、蔡孟妍、白芸千、廖訓章、蔡依庭12名學生研發出的5件作品，狂掃國際13項大獎，在地議題結合尖端科技，讓在地農廢變黃金、探究AI科技與基礎科學，展現「越在地、越國際」的教育軟實力，成績斐然。

包括AI與光電科技，結合「大氣電漿技術與AI人工智慧的氧化鋅寬頻光感測器」，勇奪日本筑波科學競賽（Tsukuba Science Edge 2025）英語組第一名，以及日本靜岡SKYSEF 2025海報傑出獎。

農業永續與新創材料，將在地廢棄物轉化為寶，「以茶渣、檳榔梗屑開發永續菇類培養基質」及「結合埔里造紙技術研發可分解環保紙材」。兩項發明連續2年榮獲美國達文西國際發明展金牌，更在2025台灣創新技術博覽會中拿下明門實業特別獎、微星科技特別獎等6項大獎，創下全場單一學校獲獎數最高紀錄。

落實基礎科學實證，透過「滑翔機不對稱上反角研究」獲新加坡全球連結（Global Link Singapore 2025）基礎科學組第二名；「水火箭研究」嘗試創新材料，則獲日本筑波科學競賽傑出海報獎，展現紮實的物理實作能力。

許淑華縣長逐一聽取學生簡報與示範後深受感動表示，看到同學們能將茶渣、檳榔梗等在地農廢變黃金，或是將抽象物理運用在滑翔機與水火箭上，體現南投學子解決問題的能力與創新思維。

許縣長強調，縣府深知教育是通往世界的門票，因此114年特別將學生出國獎助學金預算增加至1,300萬元，已補助26所學校、37位大專及高中職學生出國交流。將持續透過經費支持與民間資源募集，減輕家長負擔，支持學校發展特色課程，讓更多南投囡仔像暨大附中團隊一樣，許南投孩子一個世界級的未來，持續在國際舞台上發光發熱。

黃校長與駱奕帆老師都感謝縣府的資源挹注，與暨大教育學院院長陳啟東等組成強大指導團，讓學生能將課本知識轉化為回應地方需求、具備全球視野的專題成果。

