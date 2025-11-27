南投固定聲音科技執法業績王在草屯 第2名看不到車尾燈

這套噪音科技執法設備，有車牌辨識、拍照錄影、分貝儀、風速計等設備。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣多條道路變成飆車天堂，噪音讓居民快抓狂，南投縣環保局今年在草屯、南投等8鄉鎮市設9處固定式聲音科技執法設備，9個月統計數字顯示，設在草屯鎮中正路業績最佳，裁罰達184件，比第二名埔里鎮中山路的125件，多了59件，每件裁罰1800元起跳，環保局提醒，不超速、不改裝汽機車就能顧荷包。

南投縣環保局今年在南投、草屯、名間、中寮、國姓、埔里、魚池、水里等鄉鎮，設置9處固定式聲音科技執法設備，其中南投市則有東山路和八卦路2處，其他7個鄉鎮則各1處，經1-9月的9個月統計，全縣共裁罰629件，裁罰金額達158萬4900元。年底將增設3處，分別在仁愛鄉、信義和竹山鎮各1處。

9處噪音科技執法路段，以草屯鎮中正路銀河KTV附近路段裁罰件數最多，共有184件；埔里鎮中山路則以125件居次，第三多的在水里鄉中山路共計96件，第四名則在中寮鄉的永平路段，共裁罰了70件；南投市八卦路以53件拿到第五名。

環保局另外有4座移動式聲音科技執法設備，在不同路段、時段機動執法，今年1-9月機動式出勤，以南投市中興路的5件最多，名間鄉南田路和南投市彰南路三段，各有4件併列第二；草屯鎮豐城派出所和集集鎮洞角巷各有2件，魚池鄉日月潭派出所則有1件。

環保局表示，設有聲音照相的路段，都會有告示牌提醒，而時速在50公里以下的路段，聲音不得過86分貝；時速在50-70公里的路段，則不得超過90分貝，而今年裁罰最高的噪音則高達110分貝，已是耳朵無法承受的高噪音。

南投縣環保局在草鞋墩夜市示範檢測。(記者陳鳳麗攝)

