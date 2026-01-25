南投國姓咖啡節綠雕園區 愛心景觀打卡點啟用

社會中心／馬聖傑、黃柏榕 新北市報導台64快速道路，發生奪命車禍！一名25歲、服替代役的溫姓男子，25號凌晨2點多，聚餐喝酒後，搭多元計程車返家途中，和司機起口角，疑似踹椅背，遭到司機丟包在快速道路上，結果男子倒臥內車道，陸續遭到四車輾過身亡！包含多元計程車在內共5名駕駛，被依過失致死送辦。上午，死者遺體相驗時，家屬哭斷腸。家屬在相驗室哭斷腸，沒想到兒子開心與朋友聚會喝酒，搭計程車回家途中，會被運將丟包在64快速道路，遭四車輾過，奪走一命。員警：「大哥你有撞到他嗎？」學霸替代役「遭丟包被4車輪番輾斃」 家屬心碎哭斷腸。（圖／民視新聞）時間倒回25號凌晨，警方獲報趕到現場，就見駕駛將車停在路邊，一旁有大片血跡。死者是一名25歲，在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子。溫姓男子是高雄人，擁有政大新聞及企管雙學位，是位高材生，去年10月才服替代役，原定今年2月25號退伍，沒想到發生意外。鐵路警察局護車大隊長吳士龍：「他比較樂觀，他自己本身也在準備面試的工作。」溫姓死者大學同學：「非常喜歡交朋友和大家交流聊天的人，我們都非常驚訝也覺得很惋惜，才剛畢業沒多久，大家正要展開自己各自的新生活，我是真的整個嚇到。」學霸替代役「遭丟包被4車輪番輾斃」 家屬心碎哭斷腸。（圖／民視新聞）好端端的搭多元計程車回家，怎麼半路被丟包？據了解，溫姓男子與朋友在北市信義區聚餐喝酒後，返回朋友位在文山區的住處，叫了多元計程車要回板橋的嬸嬸家，但他疑似喝醉，在車內與司機爆發口角，還怒踹椅背，司機一氣下，將溫姓男子丟包64快速道路，溫姓男子倒臥內側車道，光線昏暗，加上他穿深色服裝，短短10分鐘被4車輾過！林姓運將將人丟包後，良心過意不去、主動報警，但警方到場時，溫姓男子早沒了生命跡象。法醫高大成：「辨別哪一台車撞死他的，主要就是要看輾過部位的胎痕，比對那台車，看他（血跡）噴濺的位置在哪，死後傷跟生前傷一定要辨別。」林姓運將及不慎輾人的四名駕駛，一共五人被依過失致死罪移送，運將5萬交保、其他人則是1萬交保，運將可能再吃上一條遺棄致死罪！溫姓男子死訊傳開，朋友紛紛留言表達哀悼之意。再熟悉不過的回家路，途中竟被丟包、命喪黃泉。原文出處：學霸替代役「遭丟包被4車輪番輾斃」 家屬心碎哭斷腸 更多民視新聞報導最新／高雄戶外回收場火警！黑煙竄天驚悚畫面曝經營地下錢莊拆夥不成！男遭黑幫潑漆討2700萬 他帶老婆跑路每天換地方睡藍營花蓮縣長提名惹議！他赴法院聲請假處分：對手與黨部意見一致

