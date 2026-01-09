南投國姓咖啡節24日登場 精品咖啡任你選再抽大獎

國姓咖啡節記者會，縣府參議陳瑞慶及國姓鄉長邱美玲及與會貴賓一同啟動活動序幕。(記者蔡榮宗攝)

邁入第十一屆的國姓咖啡節，今年移師至「橋聳雲天綠雕園區」，結合在地精品咖啡、客庄文化與食農體驗，誠摯邀請全台民眾於一月二十四、二十五日到南投縣國姓鄉，在「雲端綠雕」下品味最道地的精品咖啡香，品嚐當季最鮮美的蜜棗、草莓，還能將大獎項帶回家。

九日上午，縣府及國姓鄉公所在縣府一樓大廳聯合舉行活動記者會，由縣府參議陳瑞慶及國姓鄉長邱美玲邀請與會貴賓一同啟動活動序幕，並宣布2026國姓咖啡節活動於一月二十四、二十五日兩天在橋聳雲天綠雕園區盛大登場，精品咖啡任君挑選，優質農產任你選購，還有三千大獎等你拿，歡迎全國民眾呼朋引伴，鬥陣來喝精品咖啡，在陣陣咖啡香氛中暢遊綠雕美景，嚐鮮果，感受客庄好風情。縣議員林儒暘、南投市長張嘉哲、馬文君立委服務處執行長楊樹煌、游顥立委服務處主任江秀春也到場致意。

陳參議表示，近年來國人對於台灣本土咖啡的接受度提高，農民也很願意投入咖啡產業，從種植及栽培管理到採收及烘焙後製過程，每個環節都會影響到咖啡的風味，因此農民持續精進技術，在種植、採收及烘焙後製精益求精，奠定國姓咖啡品牌口碑；一月份正是國姓草莓、蜜棗砂糖橘等水果盛產季節，橋聳雲天綠雕園區景色宜人，近期縣府也增建體能遊樂設施，非常適合親子同遊，期望透過本次活動，進一步提升南投咖啡的品牌曝光率，帶動在地青農返鄉與產業永續發展。

邱鄉長表示，感謝縣府支持，讓國姓咖啡節一年比一年盛大，國姓咖啡品牌越來越響亮；今年咖啡節活動提前到一月份舉辦，也首度移師橋聳雲天綠雕園區，讓消費者沈浸在咖啡香及美景氛圍中，盡情品嚐選購精品咖啡及當季的水果，歡迎大家這兩天到國姓走走，買咖啡、賞美景，體驗客庄風情。今年也搭配集點與滿額活動，共有黃金及iPhone17 256G等三千個獎項，機會難得，趕快來試試馬年的好運氣。

國姓鄉公所表示，除了咖啡飄香，現在正是國姓鄉蜜棗與草莓的盛產季節；今年特別導入「農遊採果體驗」-冬季限定農遊，兩天活動每日提供限量二十名免費體驗名額，帶領遊客深入農園採草莓、蜜棗，感受產季豐碩的喜悅；活動期間也集結國姓鄉在地優質咖啡莊園、農產攤位，並針對年輕族群與家庭遊客規劃精品咖啡展售、「小小咖啡農」食農教育體驗課程、豪華獎品集點抽等一系列活動。