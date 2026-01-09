南投國姓咖啡節24日登場 首度移師橋聳雲天綠雕園區飄風

國姓咖啡節活動於1月24、25日兩天在橋聳雲天綠雕園區登場。(圖:縣政府提供)

邁入第11屆的國姓咖啡節，今年移師到「橋聳雲天綠雕園區」舉行，結合在地精品咖啡、客庄文化與食農體驗，縣政府及國姓鄉公所邀請大眾在1月24、25日到南投縣國姓鄉，在「雲端綠雕」下品味最道地的精品咖啡香，品嚐當季最鮮美的蜜棗、草莓，還能將大獎項帶回家。

南投縣政府及國姓鄉公所在縣府聯合舉行「2026南投國姓咖啡節，橋見咖啡香，客庄好食光」活動記者會，由縣府參議陳瑞慶及國姓鄉長邱美玲邀請與會貴賓一同啟動活動序幕，並宣布2026國姓咖啡節活動於1月24、25日兩天在橋聳雲天綠雕園區登場，不僅有精品咖啡，優質農產，還有3千大獎要送出。

陳瑞慶參議表示，近年來國人對於台灣本土咖啡的接受度提高，農民也很願意投入咖啡產業，從種植及栽培管理到採收烘焙後製過程，每個環節都會影響到咖啡的風味，因此，農民持續精進技術，精益求精，奠定國姓咖啡品牌口碑；目前南投縣種植咖啡面積約181公頃，國姓鄉咖啡面積約佔75.5公頃，為南投縣咖啡種植面積最多的鄉鎮，且為具有產地認證的鄉鎮，是全台首個推動產地證明標章的產區，在縣府及公所聯手輔導推廣下，國姓咖啡品牌深受消費者肯定；1月份正是國姓草莓、蜜棗砂糖橘等水果盛產季節，橋聳雲天綠雕園區景色宜人，近期縣府也增建體能遊樂設施，非常適合親子同遊，期望透過這次活動，進一步提升南投咖啡的品牌曝光率，帶動在地青農返鄉與產業永續發展。

國姓鄉長邱美玲表示，感謝縣府支持，讓國姓咖啡節一年比一年盛大，國姓咖啡品牌越來越響亮；今年咖啡節活動提前到1月份舉辦，也首度移師橋聳雲天綠雕園區，讓消費者沈浸在咖啡香及美景氛圍中，盡情品嚐選購精品咖啡及當季的水果，歡迎大家1月24日及1月25日兩天到國姓走走，買咖啡、賞美景，體驗客庄風情。今年也搭配集點與滿額活動，共有黃金及iPhone17 等3千個獎項，機會難得。

國姓鄉公所表示，除了咖啡飄香，現在正是國姓鄉蜜棗與草莓的盛產季節；今年特別導入「農遊採果體驗」冬季限定農遊，活動在1月24日及1月25日舉行，共兩天，每日提供限量20名免費體驗名額，帶領遊客深入農園採草莓、蜜棗，感受產季豐碩的喜悅；活動期間也集結國姓鄉在地優質咖啡莊園、農產攤位，並針對年輕族群與家庭遊客規劃精品咖啡展售、「小小咖啡農」食農教育體驗課程、豪華獎品集點抽等一系列活動。誠摯邀請全台大朋友、小朋友，到南投國姓，一同體驗好吃、好喝、又好玩的咖啡嘉年華。（張文祿報導）