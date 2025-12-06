南投國姓橋聳雲天 親子共融的森林樂園

【記者林玉芬/南投報導】南投國道6號國姓交流道下的橋聳雲天，增設親子遊樂設施及山訓場，6日舉行「橋聳雲天特色設施建構及福龜休閒農業區整體營造工程」啟用典禮，由縣長許淑華主持，立委馬文君、國姓鄉長邱美玲及副議長潘一全、議員吳國昌、林芳伃、戴世詮等人到場，親自體驗山訓挑戰區。



許淑華親自見證這座投資2,588萬元的親子共融遊憩場所，許淑華表示，前縣長林明溱推動橋聳雲天綠雕園區，她到任縣府繼續建設，園區保留原有綠雕藝術特色，更新增分齡遊戲場，有「13歲以上山訓挑戰區」及「5至12歲兒童遊戲區」，以「與森林共棲」為核心理念，廣泛採用自然材質與地景式設計，讓遊憩設施與既有地形、植栽完美融合，營造出全國少見的高聳交流道下「隱藏版森林樂園」。

縣府農業處指出，橋聳雲天綠雕園區為全齡觀光休閒遊憩公園，未來將結合福龜休閒農業區及周邊觀光農園，同時積極推動烏溪沿線景觀廊道，規劃特色步道與自行車道，向北串聯埔里、仁愛，向西連結草屯、中興新村，形塑完整旅遊環帶，吸引更多遊客停留國姓、帶動地方經濟。