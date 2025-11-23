南投國際身心障礙者日宣導活動 九族文化村登場

【記者林玉芬/南投報導】縣府配合每年12月3日「國際身心障礙者日」，23日在魚池鄉九族文化村辦理南投縣國際身心障礙者日宣導活動，邀請縣內逾千位身心障礙者、家屬及5個機構與14個社福團體參加，活動安排精彩多元，讓與會者放鬆心情，度過一個有意義及愉快的週末。



活動首先進行各項政令宣導、有獎徵答、啦啦隊舞蹈表演、藝人歌唱演出等精彩節目，摸彩活動獎項豐富，副縣長王瑞德到場與大家同歡，並抽出電視機大獎。

王瑞德表示，南投縣有3萬3,332名身心障礙者，其中以肢體障礙者最多，其次為聽覺障礙者及多重障礙者。縣府十分重視身心障礙朋友的福利，積極爭取中央補助並結合民間資源，推出包括身心障礙個人照顧及家庭支持等10多項福利項目，照顧更多身心障礙朋友，此次透過活動宣導各項福利政策，希望大家在九族文化村享受愉快的一天。

王瑞德指出，縣府推動的社會福利政策中，敬老愛心卡免費乘車補助額度每月1,000點，在合約公路客運、合約國道客運路線、南投縣幸福巴士業者皆可全額折抵，10家特約計程車隊每趟補助100點、臺鐵車票每趟補助150點，讓身心障礙者搭乘大眾運輸工具更便利。輔具租借自今年7月改為免收租借費，以「輔具借用」方式減輕民眾經濟負擔。設籍南投領有身心障礙證明者，年滿50歲以上即可申請假牙補助，重建牙齒正常咀嚼功能。

王瑞德說，縣府結合衛生福利部所訂「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，積極規劃相關照顧服務資源，目前設有5區身心障礙者服務中心，以專業服務協助身心障礙者及其家庭在社區中的生活；另有兩處精神障礙者協作模式服務據點，供需要服務的人提出申請。此外，縣內目前有8家福利機構，生產洗潔精、手工皂、洗髮乳及沐浴乳、茶葉禮盒、手工餅乾禮盒、濾泡式咖啡等30多項產品，鼓勵企業及團體多採購。