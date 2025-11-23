南投國際身障日千人齊聚！推10多項福利整合資源一次看

南投縣政府23日在魚池鄉九族文化村舉辦「國際身心障礙者日宣導活動」。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

為響應每年12月3日「國際身心障礙者日」，南投縣政府23日在魚池鄉九族文化村舉辦南投縣114年度「國際身心障礙者日宣導活動」，邀請縣內逾千名身心障礙者、家屬，以及5個機構與14個社福團體參加，活動豐富還有摸彩活動，讓與會者度過充實且愉快的一天。副縣長王瑞德代表縣長許淑華到場，親自抽出電視機大獎，為現場氣氛加溫。

王瑞德表示，南投縣身心障礙人口達3萬3332人，其中以肢體障礙者最多，其次為聽覺障礙與多重障礙者。縣府高度重視身心障礙者福利，積極爭取中央補助並整合民間資源，推出包含個人照顧、家庭支持等十多項福利政策。活動同時藉此宣導各項服務，讓身心障礙者及家屬了解可利用資源，並享受美好假日。

在交通與輔具服務上，縣府提供敬老愛心卡免費乘車補助，每月1000點，可折抵合約公路與國道客運、幸福巴士服務，並涵蓋10家特約計程車及臺鐵車票，便利身心障礙者出行。輔具租借自今年7月起全面免收費，以減輕經濟負擔。年滿50歲、設籍南投且持有身心障礙證明者，可申請假牙補助，恢復正常咀嚼功能。

王瑞德進一步指出，縣府結合衛福部「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，設置5區身心障礙者服務中心，提供專業社區照顧，另有兩處精神障礙者協作服務據點，供民眾申請使用。縣內8家福利機構則生產洗潔精、手工皂、洗髮乳、沐浴乳、茶葉禮盒、手工餅乾、濾泡咖啡等30多項產品，縣府鼓勵企業與團體採購，扶持身心障礙者就業。這些政策旨在提升生活品質，減輕家庭負擔，讓南投鄉親生活更安定、幸福。

