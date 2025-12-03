南投在地品牌串聯推動永續烘焙友善石虎青蕉皮粉點心12月限時跑店活動登場 - https://www.watchmedia01.com

▲山孩SUAAN─使用蕉皮粉製作的「烤蕉可頌迷你酥」。(圖片由巢墩諸米提供)

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】為推動在地友善原料、促進烘焙產業交流與永續飲食文化，南投在地品牌共同組成的「巢墩諸米」團隊今（114）年承辦南投縣青年發展所「點石成金2.0─永續烘焙交流」計畫，攜手Jijibanana集元果觀光工廠、石虎保育大使 阿虎加油、綠色餐飲指南 Green Dining Guide及林業及自然保育署南投分署等單位合作，推出以友善石虎農作香蕉製成之青蕉粉及蕉皮粉為特色的限時烘焙跑店活動，將在12月於南投8家烘焙品牌店鋪展開行銷，以美味帶領大眾認識友善環境，深化保育教育與永續餐飲理念。

▲什一堂烘焙坊 Shiyi Tang─使用蕉皮粉製作的「蕉香法棍」。(圖片由巢墩諸米提供)。

位於南投集集的Jijibanana集元果觀光工廠，經營者一家不僅認同友善石虎農作理念，協助販售其他合作農友的農產品及石虎的義賣商品，自家工廠旁香蕉田區亦取得「友善石虎農作─安全蔬果」標章；此外，長期致力於食物全利用，研發出青蕉粉及蕉皮粉等全新原料，希望在食物永續利用上盡一份心力。

▲日晨咖啡烘焙─使用蕉皮粉製作的「曲奇卡布」。(圖片由巢墩諸米提供)。

為使新原料能更廣泛被運用於餐飲領域，由丘山茶Hilltea發起與時態印務、仕合廖家、第一製麵及SUNDaWN COFFEE ROASTER等深根草屯與中興新村之在地品牌共同組成「巢墩諸米」團隊，攜手烘焙職人共同探索原料的多元可能，以青蕉粉及蕉皮粉為重點原料，材料來源為Jijibanana集元果觀光工廠生產之符合「友善石虎農作─安全蔬果」標章香蕉，落實食物全利用，不僅富含膳食纖維、蛋白質及抗氧化物質，更能為烘焙帶來天然色澤與風味層次，展現永續原料的多元可能性，並更進一步強化地方連結、推動友善食材與同業共好。

▲丘山茶Hilltea─使用蕉皮粉製作的「黑蕉唱片」。(圖片由巢墩諸米提供)。

本次共同參與研發的8家南投在地烘焙品牌包括：旅行圖中甜點屋、安安你好、萊緹蛋糕坊、咪塔雞蛋糕、什一堂烘焙坊 Shiyi Tang、日晨咖啡烘焙、山孩 SUAAN、丘山茶Hilltea。在歷經一個半月試作、調整與成果分享後，各品牌將於12月推出限定青蕉皮粉點心，並規劃以串聯跑店方式擴大影響力，在生活場景中推廣永續飲食。活動期間自114年12月5日起至12月31日止，民眾於前述8家品牌店面消費，單筆達指定門檻即可獲得點數，集滿點數即可兌換精美大禮包，數量有限，送完為止。活動以「走訪、品嚐、理解」為體驗主軸，讓永續與保育成為自然且愉悅的參與方式。

▲安安你好─使用青蕉粉及蕉皮粉製作的「烤蕉歐包」。(圖片由巢墩諸米提供)。

林業保育署南投分署表示，自103年起，南投分署與生物多樣性研究所共同推動「友善石虎農作標章」，奠基於有機、綠保標章、產銷履歷等驗證，協助農友以保留草相、不使用毒鼠藥、獸鋏、溫室且不放養犬貓等方式經營農地進行耕作，提升石虎等野生動物生存安全，也改善農地生態品質，真正地落實永續共好的「生態農業」。本次合作將標章精神延伸至烘焙與餐飲產業，讓友善農作不僅出現在田地，更走進店鋪與日常飲食。

▲咪塔雞蛋糕─使用蕉皮粉製作的「百香蕉皮塔」及使用青蕉粉製作的「蕉香雞蛋糕」。(圖片由巢墩諸米提供)。

李政賢分署長指出，保育石虎不僅是一項政策，也能是一種生活方式，當消費者能以一塊甜點、一杯飲品參與支持，就能讓友善土地的力量持續擴大，讓保育更貼近、更溫柔，也更能被看見。未來南投分署將持續與地方品牌、農友、餐飲業者、教育推廣單位及社會大眾攜手合作，讓友善石虎理念深入社區、產業與生活場域，共同打造兼具生物多樣性、地方特色與永續價值的南投。