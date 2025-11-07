南投地價稅開徵繳納期限順延至12月1日

【記者 謝雅情／南投 報導】114年度地價稅繳納期間，自11月1日起至11月30日，因本年11月30日適逢假日，依法順延至12月1日止，南投縣政府稅務局表示， 請納稅義務人把握時間於繳納期限內繳納，以免逾期受罰。

該局說，政府為方便民眾繳納稅款，提供多元繳稅管道，除可持地價稅繳款書至銀行、農會、信用合作社等代收稅款金融機構繳納(郵局不代收)，或利用自動櫃員機(ATM)轉帳繳稅外，稅額如在3萬元以下，可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳稅，也可利用晶片金融卡、信用卡透過網際網路或電話語音轉帳繳納，另外民眾亦可攜帶自然人憑證、已註冊健保卡、工商憑證或行動憑證就近至便利商店，利用多媒體事務機列印地價稅繳稅小白單(單筆稅額在3萬元以下)直接到櫃台繳納。

廣告 廣告

另為擴大便民服務，納稅人亦可使用自然人憑證、已註冊健保卡、工商憑證、金融憑證或行動憑證登入「線上查繳稅系統」查詢繳款明細，即可連結至網路繳稅服務網站繳稅！慣用智慧型手機及網路服務的民眾可直接讀取QR-CODE進入網路繳稅系統，免再自行輸入銷帳編號等資料，減少人為錯誤，不怕繳錯稅！

稅務局提醒民眾，若未收到稅單或繳款書遺失者，請儘速向稅務局或各鄉(鎮、市)公所財政課申請補發稅單，如逾期繳納者，每逾3日加徵稅額1%滯納金。若有任何地價稅問題，歡迎利用免費服務專線0800-496969向該局南投總局或埔里、竹山分局洽詢。（圖／記者謝雅情翻攝）