南投地檢召開檢警聯席會議 展現各類案件偵辦成效

▲高檢署臺中檢察分署林錦村檢察長致詞。(圖：南投地檢署提供)

南投地檢署(八)日下午，在草屯鎮「成都生活美食館」，召開「一一四年度檢警聯席會議」，由郭景東檢察長主持，臺灣高等檢察署臺中檢察分署林錦村檢察長蒞臨指導。會中並由南投地檢署賴政安主任檢察官、南投縣政府警察局刑事警察大隊蕭榮哲大隊長分別就一一四年度業務提出工作報告，呈現本年度南投地區轄內各類案件偵辦成效。

南投縣警察局及所轄各分局、法務部調查局中部地區機動工作站、南投縣調查站、廉政署中部地區調查組、矯正署南投看守所、南投縣政府政風處、海巡署偵防分署彰化查緝隊、移民署南投縣專勤隊、南投憲兵隊、軍事安全總隊中部地區工作站、保安警察第七總隊第六大隊、鐵路警察局臺中分局、國道公路警察局第七公路警察大隊等各機關首長、代表、本署（主任）檢察官、行政科室主管共同與會。

林錦村檢察長致詞時，首先感謝郭檢察長帶領南投地檢及轄內司法警察機關，順利完成一一四年草屯鎮長補選、農漁會選舉、罷免及公民投票等選舉罷免查察工作，特別是農漁會選舉有查獲賄選案件，且經起訴判刑，相當不容易，也期許面對明年基層九合一選舉，能儘早規劃相關查察工作，如屆時併同公投辦理，亦應熟悉公投相關規定。其次，當前詐欺案件為民怨所在，南投地區過去一年雖有不錯的打詐成績，但期許再接再厲，持續加強打擊力道，對符合羈押要件被告應積極聲請羈押，並溯源追查共犯、落實查扣追繳犯罪所得。

在南投地區過去一年有查獲製毒工廠、大麻栽種及國外毒郵包等重大毒品案件，顯示緝毒有相當成效，但民眾對此有更高的期待，特別是面對新興毒品崛起泛濫，社會上已發生多起因濫用毒品駕車造成傷亡案件，後續自應持續加強查緝作為。另面對重大危害社會治安事件，應秉持速偵、速辦、速結之積極作為，方能促使法院速審定罪。

又公益揭弊者保護法施行後，相關揭弊者保護規定應落實，且平日處理重要公文及機密文件亦應妥善保管，並謹守偵查不公開原則，避免一旦不慎洩密，不僅可能觸法，也會使外界產生負面觀感。此外，執法人員應重視以身作則，謹守執法界限，避免不當往來；亦期許執法人員面對新興科技犯罪，能夠不斷精進專業職能、重視數位採證，才能有效因應日新月異的新型態犯罪。

最後，林檢察長肯定本轄各司法警察機關在郭檢察長帶領下，治安維護有成，期勉南投地檢署及各與會機關持續落實司法為民的意志及信念，只要發揮團隊合作精神，必然會帶給人民安居樂業、社會安定的生活。

郭檢察長致詞及結語時，誠摯感謝林檢察長親臨指導及對南投地檢署的長期支持，亦感謝各機關過去一年來對本署的鼎力相助，完成許多艱難挑戰。面對明年基層選舉，也請及早規劃因應。又本署今年透過召開打擊綠能犯罪、檢軍業務聯繫、國土平臺、可疑帳戶預警中心、落實人犯搜身及檢警聯席會議等各項聯繫會議，持續與各夥伴機關保持密切合作，各機關遇有重大國安、破壞國土等社會矚目案件，務必第一時間與本署聯繫，通力合作積極偵辦。也提醒各與會機關，公益揭弊者保護法施行後，未落實揭弊者保護，可能會有刑責，因此請持續加強宣導，遵守相關規定。