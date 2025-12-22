南投地檢成立「防範恐怖攻擊應變小組」 召開「防恐攻應變會議」

郭景東檢察長主持防範恐怖攻擊應變會議。(圖：南投地檢署提供)

南投地檢署於二十一日奉臺灣高等檢察署指示，即日成立「防範恐怖攻擊應變小組」，防範恐怖攻擊模仿效應擴散，維護公共安全及社會秩序，二十二日下午二時許即在該署召開「防範恐怖攻擊應變會議」，商討落實預警、通報、處置及宣導等應變機制。

南投地檢署表示，會議由本署郭景東檢察長親自主持，本小組專責之賴政安主任檢察官、李英霆檢察官及南投縣政府警察局刑事警察大隊蕭榮哲大隊長、南投縣調查站莊宏偉副主任等人共同與會。

郭檢察長於會中宣達臺灣高等檢察署之指示要點，並要求警調等司法警察機關如接獲涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之恐嚇及危害公眾安全相關案件，應迅速透過本小組聯繫窗口通報，並由本小組之專責檢察官統籌指揮偵辦。且本署為貫澈相關防範作為，對於所有此類個案亦會即時啟動強力打擊措施，秉持從速、從嚴、從重原則偵辦，並主動發布新聞稿，展現執法態度。

最後，南投地檢署亦呼籲，如民眾有發現上開類型案件，請第一時間向檢警調等機關通報，本小組定當積極啟動應變與強制作為，以確保社會秩序及民眾安全。