南投地檢攜手更保南投分會辦特色業務觀摩 支持護苗成長

南投地檢與更保南投分會邀分會參訪觀摩。（南投地檢署提供）





南投地檢署長期以來支持、執行少年輔導與家庭支持，2日與臺灣更生保護會南投分會在陳綢阿嬤社會福利基金會附設兒少家園，辦理全國7個更保分會特色業務觀摩進行實地參訪，深入認識南投在少年輔導與家庭支持領域的創新服務。

活動由法務部保護司長洪信旭、臺灣高等檢察署主任檢察官王金聰及南投地檢署檢察長郭景東共同指導，今年活動以「更生少年暨家庭支持—護苗成長計畫」為核心，邀請全國分會共同參與交流。

洪司長致詞肯定更保南投分會長期深耕少年個案的努力，並指出護苗成長計畫已逐步建立跨專業整合的介入策略，是預防少年再犯、減少家庭功能失衡非常重要的措施，南投模式具示範性，值得全國借鏡。

廣告 廣告

王主任檢察官表示，少年偏差行為常源自家庭與環境條件不足，更保南投分會就此積極介入展現更生保護體系在保護少年、強化社會安全網，期盼透過本次觀摩，使各地經驗能更有效交流與擴散。

郭景東檢察長致詞提到少年保護工作需要政府、司法與民間力量共同投入，南投在護苗成長計畫中所展現的陪伴模式，已看見具體成效，「提早支持、持續陪伴」，是避免少年再次陷入高風險行為關鍵，並感謝更保南投分會及陳綢阿嬤兒少家園團隊長期在第一線付出的努力，讓少年能重新看見希望。

活動中有護苗成長計畫整體說明，詳述南投在少年輔導、家庭支持、就學就業銜接等各面向的具體成果。並由兒少家園團隊帶領各分會進行實地參訪，介紹家園空間設施、服務模式及少年照顧流程，展現民間資源與更保南投分會攜手合作的能量。

此次觀摩不僅促進各分會對少年服務的交流與理解，也呈現南投在護苗工作的專業化與在地化成果。更保南投分會主委鄭家珍表示，少年是最需要「及時接住」的一群，只要社會願意給予陪伴與支持，青少年就有機會重新找回方向與希望。南投地檢署表示，未來將持續與更保南投分會結合社政、教育及民間資源，深化家庭支持與少年保護，期望為南投及全國的少年保護工作帶來更多正向力量。

更多新聞推薦

● 東北季風增強迎風面降雨增 中部以北降溫明顯