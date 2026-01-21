南投地檢攜手犯保南投分會 結合印尼慈濟啟動跨國共善保護

鄭部長與張檢察長等都曾探視關懷全案後續計畫。（南投地檢署提供）





財團法人犯罪被害人保護協會臺灣南投分會於民國113年6月，接獲南投地檢署轉介通報一名僅2個月大的印尼籍寶寶，疑遭保母暴力虐待，致造成腦部運動與認知功能嚴重受損。被害寶寶昏迷兩週後甦醒，出院後由關注移工族群的中華官心協會理事長官宸誼接手照顧。展開漫長的照顧治療過程。

經過一年多時間，在犯保南投分會及南投地檢署協助下，被害寶寶於20日踏上返鄉之路，透過犯保協會與慈濟基金會的共善合作機制，由印尼慈濟接手，啟動後續被害寶寶在印尼的關懷照顧及治療計畫，並代為管理重傷補償金專款專用，守護被害寶寶的成長與未來。

郭檢察長與吳主委送補償金並關懷寶寶生活及復健情形。（南投地檢署提供）

被害寶寶是外籍移工所生，犯保南投分會於案發之初，透過官理事長取得聯繫，立即安排關懷訪視，經評估提供每月重傷生活照顧津貼，並媒合早期療育資源，協助被害寶寶進行復健，同時協助向地檢署申請犯罪被害補償金。

寶寶昨踏上返鄉之路。（南投地檢署提供）

法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長暨財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝於114年3月間抵南投，獲悉本案後特地前往探視被害寶寶，鄭部長指示相關單位持續整合司法與社會資源，加強對此案弱勢被害人的照顧與陪伴。

南投檢察長郭景東及犯保南投分會主委吳明賢多次前往關懷訪視，持續關心復原進度與生活情形。犯保南投分會每月定期前往訪視，陪伴被害寶寶一路成長，從最初無法自行穩坐、說話，在中華官心協會細心照護下，逐步學會坐、爬、行走與說話，曾受傷骨折的右手腕逐漸復原，原本瘦弱的身軀，如今已成長為健康壯碩的2歲寶寶。

本案歷經約2年的訴訟程序終告一段落，考量被害寶寶返國後仍需長期復健與照護，地檢署審議決定補償犯罪被害補償金，特委由犯保南投分會以信託管理方式分期支付，並與印尼慈濟合作有關補償金的撥付與運用，作為支應日後生活、復健與照護所需。

地檢署、犯保南投分會及中華官心協會一路相伴下，被害寶寶於20日返鄉。返鄉前夕郭檢察長及吳主委再度前往中華官心協會探視被害寶寶，並送上分期支付第一筆重傷補償金，二人並前往桃園國際機場送行，祝福被害寶寶平安返回母國印尼。21日清晨中華官心協會陪同被害寶寶順利抵達印尼，正式展開另一段嶄新的旅程。



