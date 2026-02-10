南投地檢結合榮觀、更保 關懷弱勢更生家庭及戒癮個案

南投地檢署郭景東檢察長在春節前夕關懷慰問弱勢更生家庭及戒癮個案。(圖：南投地檢署提供)

▲南投地檢署郭景東檢察長在春節前夕關懷慰問弱勢更生家庭及戒癮個案。(圖：南投地檢署提供)

南投地檢署為彰顯司法保護關懷精神，傳遞社會溫暖，特於春節前夕，結合更生保護會南投分會及南投縣榮譽觀護人協進會，辦理關懷慰問活動。南投地檢署郭景東檢察長偕同許玄宗主任觀護人、更保南投分會鄭家珍主任委員及南投榮觀乃守志理事長等人，於二月四日至六日，分別前往訪視轄內弱勢更生個案及其家屬，提前送上年節祝福與關懷。

為協助案家安心過好年，郭檢察長親自致贈年菜、慰問金、白米及更生商家所提供之茶葉等生活物資，並勉勵更生個案務必踏實工作，維持穩定經濟來源，肩負照顧家庭之責任，持續朝正向人生邁進。同時叮嚀更生家庭，若遭遇生活困境，應勇於尋求社會資源協助，地檢署亦將持續協助連結相關資源，並不定期提供食(實)物物資，陪伴共度難關。

廣告 廣告

此外，郭檢察長亦於春節前夕前往茄荖山莊，致贈年菜慰問山莊居民，並勉勵其等珍惜重建自我及學習的機會，努力改變自己，未來順利復歸社會，進而成為能幫助他人的一份子。茄荖山莊為藥癮治療性社區，透過認知重建與社會適應技巧之培養，協助個案維持長期戒癮生活。活動中，六位居民也分享自身戒癮心路歷程，從初入山莊時的抗拒與不安，到如今想法與行為逐步朝正向發展，並學會面對問題與承擔責任，感謝山莊老師、更保南投分會的經費補助及志工老師的耐心陪伴，未來將持續努力精進自我。

郭檢察長最後感謝更保南投分會及南投榮觀長期支持司法保護工作，協助更生人復歸社會與生活重建，並強調本署將持續結合社會各界資源，共同打造安心、穩定且具包容力的社會。