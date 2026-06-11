南投地檢與南投犯保共同舉辦「端午寄情．溫馨相伴」關懷慰問活動

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周士榆檢察長（中左）感謝犯保南投分會志工協助進行慰問。(南投地檢署提供)

▲周士榆檢察長（中左）感謝犯保南投分會志工協助進行慰問。(南投地檢署提供)

端午將近，正是家人齊聚共享佳節之際，但對於犯罪被害人家庭而言，熱鬧的節慶氛圍卻往往提醒其等摯愛的家人正遭遇苦痛或已往逝。南投地檢署及財團法人犯罪被害人保護協會臺灣南投分會為了填補被害人家庭心中的缺憾，並熱絡其等家中氣氛，特地由犯保南投分會吳明賢主任委員媒合社會善心人士進行捐款，並由陳亭㚬顧問捐贈肉粽四百顆，舉辦「端午寄情‧溫馨相伴」關懷慰問活動。

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關懷活動由本署周士榆檢察長、吳明賢主任委員、犯保南投分會專員及志工一行人，親自攜帶肉粽及慰問金到被害人家庭進行訪視撫慰。其中某被害人家庭已照顧因車禍致重傷而長期臥床之被害人十餘年，然被害人不幸於年初身故，家庭成員對於親人逝世萬分不捨，常懷悲痛。但經由周檢察長與吳主任委員之關懷問候，親切聆聽被害人家屬娓娓述說家庭成員概況，使其等內心之煩悶與苦楚得以稍有紓解。

周檢察長與吳主任委員一行人另前往訪視因車禍致視力受損之被害人，該被害人因傷而轉換職涯，已開業「御酥房」店家販賣蛋黃酥及千福餅。周檢察長及吳主任委員除大力讚賞店家環境整潔、產品美味，勉勵被害人繼續加油外，更以消費者角度提供相關建議，期盼被害人事業長紅，成為被害人走出困境的最佳表率。

周檢察長與吳主任委員一行人當日係在大雨中出發前往被害人家庭進行訪視，活動結束返程時卻已見雲散雨霽，正象徵本署與犯保南投分會「一路相伴，度過風雨」的服務精神。