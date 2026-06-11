南投地檢選舉查察馬不停蹄周檢察長率隊召開「115年地方公職人員選舉查察檢警分區座談會」全面掌握第一線選情

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周士榆檢察長(站立者)在南投分局主持選舉查察座談會。(南投地檢署提供)

▲周士榆檢察長(站立者)在南投分局主持選舉查察座談會。(南投地檢署提供)

南投地檢署周士榆檢察長為因應年底舉行之地方公職人員選舉，防堵不法介選，前已率隊前往南投縣政府警察局集集分局、信義分局視察選舉工作。十日下午馬不停蹄，再度率同選舉查察執行秘書賴政安主任檢察官、分區專責督導洪英丰主任檢察官，前往南投、竹山警分局，召開「一一五年地方公職人員選舉查察檢警分區座談會」，南投縣警察局謝宗宏局長、刑事警察大隊吳易泉大隊長、調查局南投縣調查站許意慈副主任、南投縣府政風處林振和處長皆全程列席與會，並由各分局報告轄區之選舉查察整備概況與進行意見交流，期能確實掌握第一線選情，凝聚執法共職，有效強化整體查察之效能。

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周檢察長強調為確保本次選舉公平舉行，本署已依法務部函頒之「115年地方公職人員選舉查察工作綱領」，將「公平選舉、守護民主」列為核心目標，並藉由結合檢警調政風移民等機關之整體力量，落實「嚴查賄選及暴力」、「斬斷選舉賭盤」、「防堵假訊息干擾」、「阻斷境外勢力介選」等四項重點工作；以及「建構專責查察體系，強化跨機關聯防網絡」、「精準佈建查賄體系，全面壓制賄選」、「防杜虛遷戶籍，嚴懲暴力介選」、「全面掃蕩賭盤網絡，壓制賭盤介選效應」、「溯源斷流，全面瓦解境外滲透網絡」、「嚴防假訊息攻擊，建構全方面防護網」、「動員全民力量，構築反制妨害選舉防線」等七大策進作為。

周檢察長復提出本次選舉查察應採取之三項核心策略：首先，整合檢警調移民政風的資訊，落實資訊共享，強化單位的合作。其次，主動出擊以科技辦案，運用大數據與AI輔助情資分析，讓賄選無所遁形。再者，嚴查境外勢力與假訊息，以維護國家安全與選舉的公正性。

周檢察長於各次座談會一再強調將會親自帶領全體查察團隊傾力投入各項重點工作，各夥伴機關一有不法情資，務必迅速通報本署偵辦。本署亦慎重呼籲本次選舉攸關地方民主制度之健全發展，民眾若發現有妨害選舉情事，請踴躍檢舉（檢舉專線0800-024099），本署如接獲檢舉情資，對於檢舉人之身分絕對保密，且定當嚴查速辦，共同打造乾淨、優質之民主家園。