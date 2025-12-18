南投地檢郭景東檢察長視察竹山地區社勞機構關懷社會勞動人執行情形並強調安全與復歸功能

郭景東檢察長鼓勵關懷社會勞動人。(南投地檢署提供)

▲郭景東檢察長鼓勵關懷社會勞動人。(南投地檢署提供)

南投地檢署郭景東檢察長為瞭解社會勞動制度之執行情形，並關懷勞動人實際工作狀況，昨日在南投縣榮觀協進會乃守志理事長陪同下，率同蕭振彥書記官長、許玄宗主任觀護人等人，前往竹山地區視察社會勞動機構，實地走訪南投縣木屐寮生態文化協會、竹山鎮延正社區發展協會及紫南宮等三處社會勞動機構，深入瞭解社會勞動業務推動情形。

木屐寮生態文化協會長期認養木屐寮滯洪池園區，以防災為核心理念，結合綠美化、文化資產記憶保存、桃芝風災感恩紀念活動及竹藝裝置藝術等多元方式，營造成為兼具防災與生命教育意義之園區。該協會自民國一一二年起經南投地檢署聘任為社會勞動機構，目前由社會勞動人協助園區環境維護工作，尤其是雜草清除等日常勞務。現派駐伊名勞動人，原從事裝潢相關工作，經理事長指導學習園區除草與維護技巧，不僅完成勞務，也增進實務技能。

廣告 廣告

竹山鎮延正社區發展協會長期投入社區營造，致力於關懷長者及推動地方產業發展，成果深獲肯定並屢獲各項評鑑獎項。南投地檢署自一0一年起聘任該協會為社會勞動及義務勞務機構，長期指派社會勞動人協助社區進行環境清潔、除草等工作，與居民攜手打造整潔宜居的社區環境。

紫南宮目前配置八名社會勞動人，協助環境整理等工作。莊秋安主委對本署提供人力支援表達誠摯感謝，並表示社會勞動制度兼具教育、復歸及公益多重效益，是一項值得持續推廣的良好政策。

郭檢察長於視察過程中，特別提醒各社會勞動機構與督導人員，於執行勞動時務必落實安全防護措施，並應適才適所，讓社會勞動人發揮所長，避免標籤化。同時感謝各機構協助推動社會勞動業務，並肯定其等對於勞動人之管理與照顧，亦請各機構如遇勞動人有違規或行為不當情形，隨時向本署反映，以利即時處理。

此外，郭檢察長亦親自與在場社會勞動人面對面交流，表達關懷與鼓勵，並針對近期詐騙案件頻傳，提醒切勿販賣或出借金融帳戶，以免得不償失。期勉勞動人透過勞務付出，反省過往、培養守法觀念，不僅免於入監執行，更能回饋社區、創造社會價值，早日完成勞務、回歸正常生活與工作，開啟嶄新人生。