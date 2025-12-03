南投城鄉醫療再進級 國際獅子會捐贈眼科儀器

【記者林玉芬/南投報導】國際獅子會300A1區捐贈眼科專業設備給南投縣，包括數位式裂隙燈顯微鏡、自動電腦驗光儀、全自動眼壓機及全自動眼底攝影儀等專業儀器，未來將配置到醫療資源較薄弱的鄉鎮衛生所，讓民眾就近享有高品質眼科檢查。



縣府衛生局3日舉行捐贈典禮，副縣長王瑞德代表縣府接受國際獅子會300A1區總監孟淑芬捐贈眼科器材，縣府警察局長謝宗宏、縣府衛生局副局長陳淑怡，及獅子會多位分區主席、會長一同出席見證。

王瑞德表示，國際獅子會捐贈先進的眼科儀器設備，守護民眾的眼部健康，縣府在水里設立24小時急救站、在仁愛鄉推動牙科定期駐診、在國姓設置物理治療所、埔里設置心理衛生中心，已有顯著成果；但眼科專業儀器有待加強，隨著長輩年紀增加，視力退化，獅子會獅友提供這套眼科照護儀器，真正是「看得見的關懷！」

王瑞德感謝獅子會總監孟淑芬、前總監陳鍊成及獅子會成員的付出，這份善心補強了偏鄉醫療能量，也看到公益與專業結合的巨大力量。

縣府衛生局表示，這批儀器將提供給需要的鄉鎮，讓醫療溫暖深入每一個角落，縣府未來將持續與國際獅子會等民間團體合作，逐步縮減城鄉醫療差距。



