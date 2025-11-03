南投埔基醫院衛教車自撞電桿 牧師、醫師4傷！1人頸椎骨折

【記者鮮明／南投報導】南投埔里基督教醫院1輛公務車，昨（2日）由牧師搭載1名醫師、2名訓練醫師到仁愛鄉進行衛教，下山時不慎自撞電線桿車內4人分受輕重傷，其中1名訓練醫師頸椎骨折，轉送台中榮總進行手術，詳細事故原因待查。

據了解，埔基醫院潘姓牧師昨天駕駛院內公務車，搭載1名住院醫師、2名訓練醫師，前往仁愛鄉原民部落進行衛教宣導，下午3時26分回程行經埔里鎮中山路一段，不慎失控撞擊路邊電線桿，造成車頭嚴重受損，車內4人受傷。

其中1名20多歲的林姓訓練醫師傷勢較重，頸椎骨折，由埔基醫院轉送台中榮總手術治療，其餘3人分別受到擦挫傷，送醫後沒有大礙。駕駛經酒測沒有飲酒，自撞原因待查。

埔里警分局表示，分局交通小隊獲報後迅速到達現場，依規定進行現場測繪、照相，並製作駕駛筆錄，同時調閱旁邊民宿監視器影像，以釐清事發經過及肇事責任。

埔里分局呼籲，民眾駕駛車輛應隨時注意前方狀況，確保行車安全，切勿疲勞駕駛或分心，以避免發生危及自身或他人安全的交通事故。

埔基醫院公務車下鄉衛教返程途中發生自撞電桿事故，造成4人受傷，其中1名訓練醫師頸椎骨折。民眾提供

埔基醫院公務車自撞電桿，車頭受損嚴重。民眾提供

