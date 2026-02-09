南投埔里垃圾輻射值超標 核安會揪元凶：化療藥劑殘留

核能安全委員會攜帶設備到埔里清潔隊檢測輻射。（埔里鎮公所提供／劉慧茹南投傳真）

NSC以手提式輻射偵測器在廢棄紙尿布中發現輻射反應。（埔里鎮公所提供／劉慧茹南投傳真）

南投縣埔里鎮7日發生外運垃圾因「輻射值超標」遭焚化廠退運事件，導致重達18噸的垃圾暫置於垃圾堆置場，也讓第一線清潔人員曝露在危險之中。核能安全委員會（NSC）看新聞後今（9日）主動攜帶設備到埔里清潔隊檢測，研判應是家戶民眾接受化學治療，排放在紙尿布的尿液殘留化療藥劑所致。

埔里鎮日前外運3車垃圾，其中1車在進入焚化廠前，於入口處遭偵測到輻射值超標，整車因此遭退回。由於不清楚輻射物及輻射量是否對人體有危害，車輛暫停放在場外。環保局一度懷疑是醫療器材殘留導致。

廣告 廣告

今經由核能安全委員會以手提式輻射偵測器進行檢查，在數大袋的廢棄紙尿布中發現輻射反應，由於清潔隊未收運醫療廢棄物，研判應是家戶民眾接受化學治療後，排放在紙尿布的尿液殘留化療藥劑，清潔隊也強調輻射量低，對人體健康無不良反應，也請民眾放心。

更多中時新聞網報導

瑪格羅比《“咆哮山莊”》 談禁忌之愛

羽球》羽球亞團賽 我女將完封新加坡 挺進8強

草爺點燃賽車魂 砸7位數辦四驅車大賽