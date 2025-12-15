南投埔里大貨車「煞車失靈」撞護欄翻覆 夫妻受傷送醫

南投縣埔里鎮14日下午3時許發生一起驚險車禍，一輛大貨車行經投71線道6公里處疑因煞車失靈，自撞護欄後翻覆於道路上，莊姓駕駛與副座的妻子均受傷送醫。

埔里大貨車煞車失靈自撞護欄後翻覆於道路上。（圖／警方提供）

警方調查，昨日莊男駕駛大貨車沿著投71線道由仁愛往埔里方向行駛，正好遇到下坡路段，沒想到煞車突然失靈，整輛車失控撞上一旁的護欄，翻覆橫躺在路中央，還一度導致車輛回堵。

警消人員獲報到場排除狀況。（圖／警方提供）

警消人員獲報到場後，立即將受困在車上的莊男及其妻羅女救出，經初步包紮後將2人送至埔里榮民醫院治療，所幸無生命危險。警方也對莊男實施酒測，無酒駕情事。詳細事故發生原因，仍待警方調查釐清。

大貨車夫妻2人受傷送醫。（圖／警方提供）

