南投埔里廢棄物掩埋場首環評會 3百人場外抗議

民視新聞／綜合報導

南投埔里是茭白筍重要產地，民間業者向南投縣政府，申請在埔里設置廢棄物掩埋場，4日下午召開第一場環評會，地方人士動員三百人，在場外抗議，要求業者撤回申請，否則不排除發動更大的抗爭，縣府回應，業者申請設置在埔里非水源保護區，縣府是依法進行環評，會嚴格把關維護環境。

抗議民眾：「這不是美人腿了這是毒筍啦。」

抗議民眾戴著斗笠，拿著道具演出模擬劇，他們要表達埔里茭白筍農民的心聲，就怕廢棄物掩埋場設下去，水源會被汙染，辛苦栽種的茭白筍，全變毒筍。

麒麟里長黃戊寅：「要在我們埔里的麒麟里那邊，設廢棄物掩埋場，那邊是不可以設的，因為那邊是水源地水頭，你在那邊設這個掩埋場，一定會影響往下游流的水，一定會汙染。」

埔里鎮長廖志城：「八台遊覽車來這裡，表達最大的抗議，請我們的業者自己可以退回（申請），很慎重要求我們縣政府，可以駁回這個申請案。」





南投埔里鎮麒麟里，南港溪上游水源區，有民間業者申請設置廢棄物掩埋場，南投縣政府環保局，4日下午進行環評審查會，地方居民動員大約三百人前往會場外抗議，立委不分藍綠也都來聲援。

立委（國）馬文君：「我們的水一定要自己顧，所以這個地方一定不能設，他如果堅持要設在這裡，我們就抗爭到他無法做。」

立委（民）羅美玲：「第一場的這個環評，實在是不應該來舉行，地方這麼多人在反對，中央也不支持，真的是不應該來舉行，這一場的這個環評的會議，甚至如果還進行到第二場的話，我真的覺得，南投縣政府真的是要檢討。」





當地居民表達抗爭到底的決心，縣府環保局回應，業者在埔里非水源保護區，依法提出申設掩埋場，縣府是依法進行環評審查，會尊重地方民眾相關意見，嚴格把關，保護環境也維護地方權益。





