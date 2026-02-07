南投埔里暗夜火警！3棟民宅連環燒 屋主爬出躲2樓冷氣主機上獲救

記者林意筑／南投報導

南投埔里某民宅竄出火煙，火勢迅速延燒波及另外2棟建築。（圖／翻攝畫面）

南投埔里驚傳暗夜火警！今（7）日凌晨2時許，新生路上某透天民宅竄出火煙，火勢迅速延燒波及另外2棟建築，屋主從熟睡中被驚醒，立即逃出爬至2樓冷氣室外機上，警消人員獲報趕抵時，發現屋主受困立即架梯將人救下，所幸僅受嗆傷，無大礙。至於起火原因有待調查釐清。

消防人員抵達現場時，發現第2棟倉庫已全面燃燒。（圖／翻攝畫面）

今日凌晨2時58分許，埔里鎮新生路上某透天民宅因不明原因竄出火舌濃煙，消防局獲報後立即出動雲梯車、水箱車、水庫車、救護車，以及8名消防人員前往救援。消防局指出，現場為連棟建築，第1棟為住宅，第2棟為倉庫，用於飼養鳥類及儲放金紙，第3棟也是倉庫，用來儲放寶特瓶原料。

屋主爬出窗外躲在2樓冷氣室外機上，人員見狀立刻架梯將人救下。（圖／翻攝畫面）

消防人員抵達現場時，發現第2棟倉庫已全面燃燒，且火勢逐漸往第1棟、第3棟建築燃燒。同時發現住在第一棟住宅的屋主已自行逃生，爬出窗外受困於2樓冷氣室外機上，人員見狀立刻架梯將人救下。

事後消防人員在現場部署4條水線進行撲救，於凌晨3時31分控制住火勢，並於凌晨3時51分撲滅火勢。由於屋主受輕微嗆傷，所幸無生命危險，未送醫。初步估財物損失約200萬元。詳細的起火原因仍有待相關單位進一步調查釐清。

