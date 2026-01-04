南投埔里水源區欲設掩埋場 數百居民抗議要求業者撤案

數百位埔里居民集結抗議， 因為埔里鎮南港溪上游，有業者申請要設置事業廢棄物掩埋場，因為位置就在水源區，埔里居民擔心若廢棄物的污水滲入地下，污染了地下水，那下游的民生用水、農業、甚至觀光產業，都會受到嚴重影響。

埔里鎮麒麟里里長黃戊寅說道，「地是他們的，但水是我們大家的、大家共有的，你不能說為了你私有的，你的私利，而來影響我們大家的飲水。」

埔里地方文史工作者簡史郎表示，「我們埔里人現在所使用的自來水，水源全部都是來自地下水體，自來水公司它的資料告訴我們，現在埔里完全不用地面水、地表水和伏流水。」

民眾認為，埔里的好水全國聞名，茭白筍產量也最多，但台灣地震頻繁且近幾年極端氣候常有致災性暴雨發生，不可能像業者所說，能做到百分之百不滲漏。

而業者在環評審查會的說明，多位環評委員認為無法說服重要性、需要性和合理性，甚至建議自行撤案。

環評委員蔡勇斌指出，「完全沒辦法說服重要性、需要性跟合理性，何談二階？然後你們把所有的回答通通推到二階，你們所有的回應通通推到二階，到二階再做，那你一階都過不了關了，你何來、如何能做二階？」

允捷事業股份有限公司代表蔡先生表示，「以民眾來講跟這個講這個嫌惡設施，當然都沒有人希望設置在自己家裡的附近，但是來想說我們要怎樣達到雙贏，大家都能接受的方法，我們再來做申請。」

南投縣環保局表示，因為此掩埋場選址於山坡地，面積達24.62公頃，所以環評委員對於邊坡穩定以及水質保護都有疑慮，

依照環評委員投票結果，業者在3月15日以前，必須召開3場以上說明會，並針對委員質疑詳細說明，之後才會進行第二次審查。