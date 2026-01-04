「渡之島日高鍋物」座落於南投埔里鎮東興一街252號，距離18度C巧克力工房也僅是咫尺之遙。對於駕車前來的遊客建議，不妨將車輛停放於18度C巧克力工房的停車場，再悠閒地步行至鍋物店。

「渡之島日高鍋物」餐廳在設計上充分考量了不同用餐客群的需求，提供了多元化的座位安排。單獨來用餐的你可以找到適合獨自用餐者的吧台座位，店內也有溫馨的四人座和寬敞的六人座，無論是家庭聚餐、好友小聚，都能找到合適的位置。若是有較為私密或大型的聚會需求，「渡之島日高鍋物」也提供了包廂服務，確保每一位顧客都能在最自在和舒適的環境中，品味鍋物的美味。

廣告 廣告

渡之島日高鍋物菜單，採一人一鍋套餐式，提供蔬菜自助吧吃到飽，有新鮮時蔬、獨家醬料、18度C霜淇淋、紅豆湯、優格、養樂多。

新鮮時蔬區：自助吧中的新鮮時蔬品項不算琳瑯滿目，但店家與當地小農合作，確保所提供的蔬菜都具有極佳的新鮮度。

獨家醬料區：醬料是火鍋的靈魂之所在，「渡之島日高鍋物」醬料區提供了豐富多樣的選擇，從經典的和風醬油、清爽的白醋，到香氣濃郁的胡麻醬、日式芝麻香油，應有盡有。此外，還備有新鮮的蒜末、蔥花和辣椒等辛香佐料，鼓勵顧客發揮創意，調製出最符合自己口味的獨門醬汁，為鍋物增添層次豐富的風味。

霜淇淋：口味不定期更新，當日提供的白桃烏龍、北海道牛奶以及綜合口味，都展現了18度C獨特的細膩風味。

暖心甜湯：除了霜淇淋，自助吧還提供了經典的熱紅豆湯，此外餐檯上還備有優格和養樂多的選擇。

「渡之島日高鍋物」雖然自助吧沒有提供水、果汁等常見飲品，但桌上隨桌都會附上一瓶精心沖泡的冷飲－以菊花、枸杞和紅棗熬煮而成。另一項貼心的小菜－毛豆，也同樣可以無限續加，其鹹香入味，是很好的開胃小點。

渡之島日高鍋物的「日高牛奶鍋」送上桌時，服務生會即時在桌邊進行加湯的儀式，讓顧客能親眼見證湯底中的關鍵食材－飽滿的昆布、細緻的蒜泥，以及三顆肥美蛤蜊，這樣也能讓顧客能更直觀地感受到湯底的新鮮與講究。而「日高牛奶鍋」的風味，濃郁的牛奶基底，溫潤而不膩口，與淡淡的蒜香融合，形成了一種溫暖、香醇、帶有層次的豐富口感。

英皇雞腿肉： 雞腿肉本身鮮嫩多汁，經過烹煮後，依然保有良好的彈性，鮮甜的滋味在口中化開。

寶島花東香米：附餐米飯，選用了來自台灣寶島花東地區的優質香米。這種米飯不僅在視覺上呈現誘人的光澤，吃起來的口感更是Q彈飽滿，米香四溢，成為佐餐的絕佳選擇。

紅豆湯保留了紅豆本身的顆粒感，口感紮實，溫潤香甜，在享用完暖呼呼的火鍋後，來一碗溫熱的紅豆湯，能夠帶來極大的滿足感。

渡之島日高鍋物

南投縣埔里鎮東興一街252號





相關連結

【彰化老担阿璋肉圓】連續三屆500碗的殊榮

南投埔里火鍋 | 18度C巧克力工房旗下品牌

【美樂地親子農場】台中麗寶樂園全新登場，試營運199元餵食體驗

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！