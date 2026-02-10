南投埔里申設廢棄物掩埋場 反對團體：堅決守護水源

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）業者擬在埔里鎮設置事業廢棄物掩埋場，反對團體今天表示，為讓更多人得知，連署作業持續、3月15日前拚5萬人連署反對，絕不容許高汙染風險廢棄物掩埋場蓋在水源頭。

允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮興建廢棄物掩埋場，南投縣政府1月4日召開第1階段第1次審查會議，決議須依意見補充、修正，及3月15日前至少辦3場說明會；反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟，今天在愛蘭橋辦理快閃舉牌及拉白布條行動，表達堅決反對決心。

反對掩埋場大聯盟表示，允捷公司申請在埔里鎮麒麟里興建占地24.62公頃廢棄物掩埋場，掩埋量達245萬立方公尺，但場址位於埔里鎮、魚池鄉、仁愛鄉交界，屬南港溪及支流上游，是埔里自來水、農業灌溉重要水源，鄉親發起反對連署，目前已達3萬7000人。

大聯盟表示，有民眾認為1月4日審查會後就結束，事實並不是，廠商須於3月15日前辦3場說明會，埔里人要告訴廠商，「我們已做好準備與動員」；大聯盟也成立宣講團，前往各春聯發送點、尾牙場合、年貨大街擺攤徵求連署與宣講，計畫3月15日前達5萬人連署。

埔里鎮長廖志城、民進黨南投縣議員陳宜君及多名里長、社區發展協會理事長到場支持今天舉牌行動；陳宜君說，一旦設置廢棄物掩埋場，對埔里水源與居民健康將產生不可逆影響，沒有人希望喝下有重金屬污染風險的水，「守護水源就是守護我們的命」。（編輯：陳仁華）1150210